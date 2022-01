Fran­ken – Wich­ti­ge Grund­la­gen des Fund­rai­sin­gs wer­den am Mitt­woch, 26. Janu­ar 2022 in einem Online-Work­shop ver­mit­telt, der gemein­sam vom Kom­pe­tenz-Zen­trum Fund­rai­sing der Evang.-Luth. Kir­che in Bay­ern und dem Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk orga­ni­siert wur­de. Die­ser Work­shop bie­tet für Inter­es­sier­te sowie bereits im Fund­rai­sing akti­ve Men­schen zen­tra­le Inhal­te, die sich von Grund­la­gen und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten des kirch­li­chen Fund­rai­sin­gs, über Erfolgs­fak­to­ren bis hin zu pra­xis­na­hen Tipps erstrecken. Die Fund­rai­sin­gre­fe­ren­ten und ‑refe­ren­tin­nen Patri­cia Gold­bach-Keim, Chri­sti­an Eit­mann sowie Bir­git Gör­mann wer­den im Online-Work­shop ab 16 Uhr prak­ti­sche Ein­blicke ver­mit­teln, die sich beson­ders an Beruf­li­che aus den Pfarr­äm­tern, Kirchenpfleger*innen und Inter­es­sier­te aus dem Kir­chen­vor­stand rich­ten. Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de. Der Link zur Anmel­dung ist direkt hier: https://evangelische-termine.de/d‑6009507.