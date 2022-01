Der aktu­el­le Inzi­denz­wert des Land­kreis Coburg beträgt laut RKI 363,9 (Stand 24.01.22). Damit hat sich die­ser im Ver­gleich zu ver­gan­ge­ner Woche ver­dop­pelt. Dies ist u.a. auf die Omi­kron-Vari­an­te zurück­zu­füh­ren, die sich nach­weis­lich schnel­ler ver­brei­tet als die bis­he­ri­gen Varianten.

Infek­ti­ons­ge­sche­hen

Das Infek­ti­ons­ge­sche­hen ist dif­fus. Die Ansteckungs­we­ge sind wei­ter­hin viel­fäl­tig. Die Omi­kro­n­va­ri­an­te ist auch in der Regi­on sehr weit ver­brei­tet, was das schnel­le Anstei­gen der Fall­zah­len erklärt.

Testun­gen am Test­zen­trum Coburg Stadt und Land

Ins­ge­samt sind in der KW 3 811 PCR-Tests und 251 Schnell­tests am Test­zen­trum an der HUK-COBURG are­na durch­ge­führt wor­den. Von den Schnell­tests waren 25 posi­tiv. Aktu­el­le Impf­zah­len für Coburg Stadt und Land (24.01.2022):

voll­stän­di­ge Impfserie:

Impf­zen­trum 59.159

Haus­ärz­te 32.180

Gesamt 91.339

Impf­quo­te 71,62%

Impf­quo­te Auf­fri­schungs­imp­fun­gen (bezo­gen auf 127.524 Ein­woh­ner) 57.363

Ins­ge­samt (inkl. der Erst­imp­fun­gen) wur­den bis­lang 228.828 Imp­fun­gen in Stadt und Land­kreis Coburg durchgeführt.

Auch in die­ser Woche sind Impf-Ter­mi­ne verfügbar.

Die Buchung erfolgt vor­zugs­wei­se online über das Bay­Im­co-System unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern/ oder alter­na­tiv über die Tele­fon-Hot­line 09561/7334730. Wei­ter wird die­se Woche auch wie­der frei­es Imp­fen ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung angeboten:

Diens­tag, 25.01. 13:45–17:00 Uhr Alte Angerhalle

Mitt­woch, 26.01. 13:45–17:00 Uhr Alte Angerhalle

Don­ners­tag, 27.01. 13:45–17:00 Uhr Alte Angerhalle

Sams­tag, 29.01. 17:00–21:00 Uhr Alte Angerhalle

Aktu­ell sind die Impf­stof­fe sowohl von Bio­n­Tech, wie auch Moder­na aus­rei­chend vorhanden.

Am Sams­tag, 29. Janu­ar fin­det von 08:30 bis 12:30 Uhr im Impf­zen­trum Witz­manns­berg frei­es Kin­der-Imp­fen für Fünf- bis Elf­jäh­ri­ge ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung statt. Es kommt der Kin­der­wirk­stoff von Bio­n­Tech zur Anwendung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen rund um das Coro­na-Gesche­hen in der Regi­on erhal­ten Sie auch auto­ma­tisch über den Land­kreis­funk. Anmel­dung hier­für unter http://www.landkreiscoburg.de/2192–0‑Landkreisfunk.html