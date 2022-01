Das DJK-Faschings­camp für Jungs und Mäd­chen wird orga­ni­siert, damit jun­ge Spie­ler und Spie­le­rin­nen unter Lei­tung von jun­gen, erfah­re­nen und moti­vier­ten Coa­ches zwei Tage lang trai­nie­ren kön­nen und in ver­schie­de­nen Wett­kampf­for­men gegen- und mit­ein­an­der antre­ten. Das Camp fin­det in der Graf- Stauf­fen­berg-Hal­le (blaue Schu­le, Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße 11 96050 Bam­berg) statt (max. 60 Teilnehmer/​innen!). Die Camp-Gebühr beträgt 50€ und wird bei der Anmel­dung am ersten Tag ent­ge­gen­ge­nom­men. Bei kurz­fri­sti­gen Absa­gen ist die Teil­neh­mer­ge­bühr auch fäl­lig. Ein Camp-T-Shirt, Müs­li­rie­gel und Obst wer­den von uns bereit­ge­stellt. Jede/​r Camper/​in muss kran­ken­ver­si­chert sein und bringt bit­te seine/​ihre Kran­ken­ver­si­che­rungs­kar­te mit. Der Ver­an­stal­ter über­nimmt kei­ne Haf­tung für Sachen- und Per­so­nen­schä­den sowie Ent­wen­dun­gen von Wert­sa­chen im Zusam­men­hang mit dem Camp. Bit­te am ersten Camp Tag einen tages­ak­tu­el­len Schnell­test einer Apotheke/​Testzentrum mit­brin­gen (am 2. Camp Tag Selbst­test vor Ort mög­lich) oder am ersten Camp Tag einen nega­ti­ven PCR-Test, wel­cher für bei­de Tage gilt.

Infos und Anmel­dung unter www​.DJK​-Bam​berg​.de/​b​a​s​k​e​t​b​a​l​l​/​f​a​s​c​h​i​n​g​s​c​a​m​p​2​0​2​2​.​pdf.

sie­he auch https://​www​.DJK​-Bam​berg​.de