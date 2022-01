Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­flucht – Zeu­gen gesucht

COBURG – Am Frei­tag in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.10 Uhr wur­de im Park­haus Post, Ebe­ne 3, ein grau­er Audi A1 von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher mach­te sich anschlie­ßend ein­fach aus dem Staub und hin­ter­ließ einen Streif­scha­den am Heck des Audi in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun wegen Unfall­flucht und nimmt Hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09561/645–0 entgegen.

Trun­ken­heits­fahrt

GROß­HEI­RATH – Deut­lich dem Alko­hol zuge­spro­chen hat­te am spä­ten Frei­tag­abend ein 57-Jäh­ri­ger als die­ser mit sei­nem Pkw am spä­ten Frei­tag­abend in Ross­ach unter­wegs war.

Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg staun­ten nicht schlecht, als sie den Mann in der Cobur­ger Stra­ße kon­trol­lier­ten und der Test am Alko­ma­ten stol­ze 1,2 Pro­mil­le anzeig­te. Eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg sowie die Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes erfolg­te. Die Beam­ten ermit­teln nun wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Sach­be­schä­di­gung

Schnecken­lo­he (Lkrs. Kro­nach) – In der Nacht, Sams­tag, 22.01.22, in der Zeit von 01:00 – 07:30 Uhr, wur­de in der Kreuz­weg­stra­ße die Haus­fas­sa­de eines Wohn­an­we­sens mit Toma­ten­mark beschmiert. Wer Hin­wei­se auf den Übel­tä­ter geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stahl eines Fahrrades

Kro­nach (Stadt) – Im Tat­zeit­raum, 18.01. bis 21.01.22, wur­de einer Jugend­li­chen ihr am Bahn­hof abge­stell­tes Moun­tain­bike Mar­ke Cou­ra­ge gestoh­len. Das Rad war gegen unbe­fug­te Weg­nah­me mit einem Fahr­rad­ka­bel­schloss am Fahr­rad­ab­stell­platz an Gleis 1 gesi­chert. Das Kabel­schloss wur­de durch­trennt und das Rad ent­wen­det. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Moun­tain­bikes geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Gerä­te­schup­pen gerät in Brand

HIM­MEL­KRON, LKR. KULM­BACH. Zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te der ört­li­chen Feu­er­weh­ren beschäf­ti­ge ein Brand am frü­hen Sonn­tag­mor­gen in der Stra­ße „Am Aichig“. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unkla­ren Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Gegen 5.30 Uhr bemerk­te ein auf­merk­sa­mer Anwoh­ner den Voll­brand des am Nach­bar­haus ange­bau­ten Gerä­te­schup­pens. Rund 75 Ein­satz­kräf­te der ört­li­chen Feu­er­weh­ren rück­ten dar­auf­hin zum Brand­ort an und beka­men das Feu­er unter Kon­trol­le. Glück­li­cher­wei­se blie­ben die Bewoh­ner, ein 63-jäh­ri­ger Mann und sei­ne 61-jäh­ri­ge Ehe­frau, unver­letzt. Da die Flam­men teil­wei­se auf die angren­zen­de Gara­ge und die Fas­sa­de des Wohn­hau­ses über­grif­fen, ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 60.000 Euro. Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth über­nah­men vor die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unkla­ren Ursa­che des Brandes.

Ran­da­lie­rer am Fuß­weg Festungsberg

Kulm­bach. Einen Scha­den in bis­lang unbe­kann­ter Höhe rich­te­ten Van­da­len im Ver­lauf der Ver­gan­ge­nen Nacht an. Die Kulm­ba­cher Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Im Ver­lauf des Wochen­en­des mach­ten sich bis­lang Unbe­kann­te an einem Baum zu schaf­fen, wel­cher am Fuß­weg zum Park­platz Burg stand. Die­sem wur­de mut­wil­lig die Kro­ne abge­bro­chen. Des Wei­te­ren hin­ter­lie­ßen die Ran­da­lie­rer auch jedem Men­ge Unrat. Ein Anwoh­ner hat­te in der Nähe des Tat­or­tes unter ande­rem am Sams­tag­abend fei­ern­de Jugend­li­che fest­ge­stellt, die mit der Beschä­di­gung in Ver­bin­dung gebracht wer­den könn­ten oder mög­li­cher­wei­se als Zeu­gen in Betracht kom­men. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um sach­dien­li­che Hinweise:

Wem sind im Tat­zeit­raum von Sams­tag ca. 22:00 Uhr bis Son­tag ca. 01:00 Uhr im Bereich Festungs­berg ver­däch­ti­ge Per­so­nen aufgefallen?

Wer kann Hin­wei­se auf den oder die bis­lang unbe­kann­ten Täter geben?

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter der Tele­fon­num­mer 09221/6090 entgegen.