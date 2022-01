5‑teiliger Work­shop zum The­ma Inter­net und Co.

Bam­berg ist auf dem Weg zur Smart City, immer mehr wird digi­ta­li­siert, auch in den Ver­wal­tun­gen der Gemein­den. Online-Anmel­dun­gen für Ter­mi­ne und son­sti­ges sind an der Tages­ord­nung. Kennt­nis­se, was Inter­net und Co betrifft, wer­den oft als selbst­ver­ständ­lich vorausgesetzt.

Doch was tun, wenn sich Men­schen hier nicht oder nur schwer zurechtfinden.

Das Semi­nar will auf­zei­gen, was das Inter­net alles kann und Berüh­rungs­äng­ste abbauen.

Sie haben ein Tablet, bzw. einen Lap­top und Sie möch­ten mehr dar­über erfah­ren, wie Sie die­se Werk­zeu­ge, die unse­ren All­tag immer wei­ter erobern, nut­zen können.

Das KAB Bil­dungs­werk lädt ein zum ersten Modul des Work­shops am 7. Febru­ar 2022 von 17:00 – 20:00 Uhr (wei­te­re Ein­hei­ten: 14.02./21.02./07.03./14.03.2022) und zwar in den Tagungs­raum der KAB, Lud­wig­stra­ße 25-Ein­gang C, 96052 Bam­berg.

Für die Teil­nah­me an die­ser Ver­an­stal­tung gilt die 2‑Gp­lus-Regel Geimpft – Gene­sen + Gete­stet (Geboo­ster­te sind vom Test befreit.)

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter Tel. 0951 / 9 16 91–12, E‑Mail: kab-​veranstaltungen@​kab-​bamberg.​de oder https://​www​.kab​-bam​berg​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​a​k​t​u​e​l​l​e​-​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​.​h​tml