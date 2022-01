Tat­säch­lich fand gestern das Spiel gegen Erlan­gen statt, für Eggols­heim ging die Sai­son jedoch genau so wei­ter wie sie Ende Novem­ber unter­bro­chen wor­den ist, mit einer Niederlage!

Die erste Halb­zeit war für die Zuschau­er ehr­li­cher­wei­se nur schwer zu ertra­gen! Bei­den Mann­schaf­ten merk­te man die lan­ge Pau­se an. Das Spiel war mit etli­chen Leicht­sinns­feh­lern kom­plett zer­fah­ren und erreich­te zu kei­ner Zeit Bay­ern­li­ga­ni­veau! Erlan­gen war von zwei schwa­chen Mann­schaf­ten noch die bes­se­re und ging ver­dient mit einer 21:32 Füh­rung in die Halbzeitpause!

Erst nach der Pau­se ging mit laut­star­ker Unter­stüt­zung von den Zuschau­er­rän­gen ein Ruck durch die hei­mi­sche Mann­schaft! Punkt für Punkt konn­te auf­ge­holt wer­den, doch immer wenn man auf Schlag­di­stanz zu den Erlan­gern war und mit einem erfolg­rei­chen Angriff zumin­dest aus­glei­chen hät­te kön­nen, ver­sag­ten der Mann­schaft von Head­coach Max Hai­der in der Offen­si­ve die Ner­ven. In der letz­ten Sekun­de des drit­ten Vier­tels die dann wohl spiel­ent­schei­den­de Sze­ne. Erlan­gen konn­te mit der Sire­ne ein 3‑Punkte Spiel abschlie­ßen und führ­te dadurch vor dem letz­ten Abschnitt mit 36:43! Im letz­ten Vier­tel konn­te Eggols­heim dank des nach lan­ger Pau­se wie­der im Kader ste­hen­den „Oldies“ Alex­an­der Rop­pelt (war mit 16 Punk­ten Tops­corer der Par­tie) und des­sen Bru­der und Cap­tain Juli­an Rop­pelt (13 Punk­te) die beste Offen­siv­lei­stung wäh­rend eines Vier­tels in der Par­tie zei­gen, muss­te jedoch unter ande­rem wegen einen har­ten Schieds­rich­ter­pfiff gegen den wei­te­ren Rück­keh­rer Timo Amon, der damit auf­grund der Foul­höchst­gren­ze vom Spiel aus­ge­schlos­sen wur­de, in der Defen­si­ve die Zügel schlei­fen las­sen, so dass Erlan­gen letzt­end­lich zum Schluss mit 60:66 gewann.

Wei­ter geht es bereits mit einem Heim­spiel am näch­sten Sams­tag gegen Klas­sen­pri­mus Schwein­furt! Um hier die Chan­ce auf etwas zähl­ba­res zu haben, muss man unter der Woche jedoch eini­ges an Ziel­was­ser trinken!