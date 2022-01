EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Der seit 11. Janu­ar 2022 ver­miss­te 62-Jäh­ri­ge aus Ebens­feld wur­de Sonn­tag­mit­tag tot aufgefunden.

Am Diens­tag, 11. Janu­ar 2022, wur­de der 62-Jäh­ri­ge zuletzt gese­hen. Nach einer Viel­zahl von Hin­wei­sen konn­te am Mitt­woch­abend, 12. Janu­ar 2022, das gesuch­te Fahr­zeug des Ver­miss­ten unter der Main­brücke in Ebens­feld gefun­den wer­den. Umfang­rei­che Such­maß­nah­men, direkt im Anschluss nach der Ver­miss­ten­an­zei­ge mit einer Viel­zahl von Ein­satz­kräf­ten, blie­ben bis­lang erfolg­los. Der hohe Was­ser­stand des Mains erschwer­ten dabei die Suchmaßnahmen.

Am Sonn­tag­vor­mit­tag setz­ten rund 35 Ein­satz­kräf­te der ört­li­chen Feu­er­wehr, der Was­ser­wacht und der DLRG mit­hil­fe von fünf Boo­ten die Suche auf dem Main fort. Dabei ent­deck­ten sie auf Höhe des Alt­main­see den Leich­nam des Man­nes. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die wei­te­ren Ermitt­lun­gen übernommen.