Jetzt schlägt‘s nach­hal­tig im Bay­reu­ther Stadt­teil Glocke

Wer sich aktu­ell auf die Bay­reu­ther Justus-Lie­big-Stra­ße ver­irrt, wird mit Stau­nen sehen, dass sich auf dem ehe­ma­li­gen Gelän­de der Gie­ße­rei Burk­hardt die Bau­krä­ne dre­hen, Mau­ern in die Höhe wach­sen und ein emsi­ges Trei­ben auf dem lan­ge brach lie­gen­den Gelän­de herrscht. Nach dem ver­hee­ren­den Groß­brand 2012 ver­fiel die­se Indu­strie­bra­che immer mehr in einen Dorn­rös­chen­schlaf und es war lan­ge Zeit unklar, was aus dem Gelän­de wer­den soll­te. 2020 dann, nach fast sechs Jah­ren, die posi­ti­ve Nach­richt: Die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen über­nimmt die­ses schwie­ri­ge Gelän­de und ent­wickelt es in Ein­klang mit dem Ein­zel­han­dels­kon­zept der Stadt Bay­reuth wie­der zu einem leben­di­gen Stand­ort. Das lan­ge Aus­har­ren hat sich gelohnt und die auf­wän­di­ge Beräu­mung und Sanie­rung des Gelän­des konn­te erfolg­reich bis zum Som­mer 2021 abge­schlos­sen wer­den. Nun steht einem neu­en Ein­kaufs­zen­trum auf dem modern­sten Stand der Tech­nik nichts mehr entgegen.

„Wir freu­en uns sehr“, erklärt Gün­ter Frö­ber, Regio­nal­lei­ter Expan­si­on der EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen, „dass wir im Rah­men part­ner­schaft­li­cher und guter Ver­hand­lun­gen mit dem Stadt­bau­re­fe­rat Bay­reuth, dem Stadt­pla­nungs­amt und auch der Insol­venz­ver­wal­tung der alten Gie­ße­rei mit unse­rem Kon­zept über­zeu­gen konn­ten. Durch das gute Zusam­men­spiel aller Betei­lig­ten schaf­fen wir jetzt mit die­sem moder­nen Ein­kaufs­zen­trum für die Anwoh­ner des Wohn­ge­bie­tes Glocke neue Lebens­qua­li­tät und Arbeits­plät­ze – und damit auch eine tol­le Per­spek­ti­ve. Schließ­lich sind hier im Umfeld seit 2016 rund 300 Wohn­ein­hei­ten entstanden.“

Und Nach­hal­tig­keit ist der EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen beson­ders wich­tig. „Wir wer­den über die Hälf­te der Dach­flä­chen begrü­nen und bau­en nach den neue­sten Ener­gie-Stan­dards. Auch wer­den wir einen guten Teil der benö­tig­ten Ener­gie über eine Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge gene­rie­ren“, so Frö­ber wei­ter. „Eben­so ist die Anbin­dung an das Wohn­ge­biet mit einem süd­lich ver­lau­fen­den Rad- und Geh­weg für uns sehr wich­tig.“ Die Bau­ar­bei­ten für das E cen­ter mit einer Ver­kaufs­flä­che von 3.500 Qua­drat­me­tern lau­fen bereits auf Hoch­tou­ren. Hier wer­den spä­ter die Kun­din­nen und Kun­den im Voll­sor­ti­ment der EDE­KA mit reich­lich 40.000 Pro­duk­ten schwel­gen kön­nen. Hin­zu kom­men im Fach­markt­zen­trum unter ande­rem ein dm Dro­ge­rie­markt mit 800 Qua­drat­me­tern, ein Aldi mit 1.200 Qua­drat­me­tern, Fleur Hol­land als Blu­men­händ­ler, die Bäcke­rei Kut­zer mit Café, Inter­sport Gieß­übel und rund 300 Kom­fort-Park­plät­ze (jeweils mit 2,70 Metern Brei­te statt den übli­chen 2,50 Metern). „Mitt­ler­wei­le steht mit Patrick Schnei­der auch der neue Betrei­ber für den künf­ti­gen Stand­ort fest“, ver­rät Frö­ber. „Aktu­ell lau­fen die Bau­ar­bei­ten plan­mä­ßig. Der Abriss erfolg­te bereits im Herbst, die Fun­da­men­te sind gegos­sen und der Hoch­bau wur­de eben­falls schon begon­nen, sodass jetzt erste Umris­se des künf­ti­gen Gebäu­de­en­sem­bles erkenn­bar sind.“

Auch Patrick Schnei­der freut sich, als Betrei­ber des künf­ti­gen E cen­ters ein brei­tes Ange­bot für sei­ne Kun­den und Kun­din­nen zur Ver­fü­gung stel­len zu kön­nen. So wird mit der Ein­rich­tung eines „Natur­kin­des“ als Shop-in-Shop-Vari­an­te für Bio-Pro­duk­te auf der Justus-Lie­big-Stra­ße ein Pilot­pro­jekt für Nord­bay­ern gestar­tet. Bis­her gab es ledig­lich in Din­kels­bühl einen Natur­kind-Markt als EDE­KA-Gegen­stück zum Bio-Fach­markt Denns, aber auch nicht in einen EDE­KA-Markt inte­griert. Hier wird nun Bay­reuth der Vor­rei­ter inner­halb des Absatz­ge­bie­tes sein. Auch ein Hof­la­den mit regio­na­len Pro­duk­ten wird im neu­en Cen­ter einen Platz bekom­men und neben ver­schie­de­nen Shop-in-Shop-Anbie­tern, wie bei­spiels­wei­se einer Con­fi­se­rie oder auch Tchi­bo, locken zudem eine 50 Meter lan­ge Fein­kost­the­ke, eine 24 Meter lan­ge Fri­sche­the­ke sowie allein acht Meter Gewür­ze. „Ich freue mich, dass wir hier ein deut­lich brei­te­res und natür­lich auch viel tie­fer­ge­hen­des Sor­ti­ment anbie­ten kön­nen als in den ande­ren Märk­ten unse­rer Fami­lie“, freut sich Patrick Schnei­der, für den jetzt par­al­lel auch lang­sam die Suche nach immer­hin rund 90 Mit­ar­bei­ten­den beginnt.

EDE­KA Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen im Profil:

Die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen ist eine von sie­ben regio­na­len Unter­neh­mens­grup­pen des genos­sen­schaft­lich orga­ni­sier­ten EDE­KA-Ver­bun­des. Sie ist Groß­hand­lung und Kon­zept­ge­ber für rund 865 Ein­zel­han­dels­märk­te der Mar­ken „EDE­KA“, „E cen­ter“, „Markt­kauf“ und „dis­ka“ in Nord­bay­ern, dem nörd­li­chen Baden-Würt­tem­berg, Thü­rin­gen und Sach­sen. Zudem betreibt sie mit der Toch­ter­fir­ma FRAN­KEN-GUT zwei Pro­duk­ti­ons­be­trie­be für Fleisch- und Wurst­wa­ren. Die Genos­sen­schaft als Keim­zel­le der Unter­neh­mens­grup­pe wur­de im Jahr 1912 gegrün­det. Gemein­sam mit den selbst­stän­di­gen EDE­KA-Ein­zel­händ­lern erziel­te die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen im Jahr 2020 einen Ver­bund­um­satz von rund 4,6 Mrd. Euro und beschäf­tigt rund 45.000 Mit­ar­bei­ten­de und 1.300 Aus­zu­bil­den­de. Sie ist somit einer der größ­ten Arbeit­ge­ber und Aus­bil­der in der Region.