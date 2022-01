Bam­berg – Am Sonn­tag, 20.02.2022, 11:00 Uhr, wird das Blue­Train­Or­che­stra zusam­men mit Patrick L. Schmitz in der Kul­tur­fa­brik KUFA ein Kon­zert zur Erin­ne­rung an Roger Cice­ro spie­len. „Frau­en regier’n die Welt“: mit die­sem Song trat 2007 der unver­ges­se­ne Roger Cice­ro zum Euro­vi­si­on Song­con­test an. Er brach­te fet­zi­ge Big­Band-Musik mit iro­ni­schen, pfif­fi­gen und vor allem deut­schen Tex­ten und in den unge­wöhn­li­chen Arran­ge­ments von Lutz Kra­jen­ski auf die Büh­ne und begei­ster­te damit auch Men­schen, die mit die­ser Musik eher wenig anfan­gen konn­ten. Das Blue­Train­Or­che­stra aus Bam­berg unter der Lei­tung von Seba­sti­an Strem­pel und der bekann­te Schau­spie­ler und Sän­ger Patrick L. Schmitz, der ein gro­ßer Fan von Roger Cice­ro ist, erin­nern in die­sem Mati­née-Kon­zert gemein­sam an den 2016 viel zu früh ver­stor­be­nen Jazzsänger.

Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter www​.bvd​-ticket​.de. Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de