Tan­ja Meli­ke­witz ist dienst­äl­te­ste Mit­ar­bei­te­rin der Dia­ko­nie-Kita Gräfenberg

Sie ist die Mit­ar­bei­te­rin, die am läng­sten in der Ev. Kita Grä­fen­berg arbei­tet, dort den Auf­bau, Trä­ger­wech­sel, Neu­bau und Erwei­te­rung erlebt und vor allem vie­le Kin­der mit ihren Fami­li­en beglei­tet hat: Im Janu­ar 2022 fei­er­te Tan­ja Meli­ke­witz (links im Bild) jetzt ihr 30jähriges Dienst­ju­bi­lä­um. Gestar­tet war die gelern­te Kin­der­pfle­ge­rin und Krip­pen­päd­ago­gin, als der Kin­der­gar­ten noch von der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Grä­fen­berg ver­wal­tet wur­de. Tan­ja Meli­ke­witz war damals u a. auch für den Auf­bau einer zusätz­li­chen Klein­kind­grup­pe ver­ant­wort­lich. Seit dem Trä­ger­wech­sel 2016 ist sie Mit­ar­bei­te­rin der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim, war beim Neu­bau der Kin­der­ta­ges­stät­te mit dabei und ist aktu­ell die stell­ver­tre­ten­de Lei­tung im Con­tai­ner. „Tan­ja macht ihre Arbeit immer mit Herz­blut. Für sie ste­hen die Kin­der an erster Stel­le“, so Ein­rich­tungs­lei­te­rin Michae­la Raum (rechts im Bild). Sie bedank­te sich herz­lich für das jahr­zehn­te­lan­ge Enga­ge­ment ihrer Mit­ar­bei­te­rin und die tol­le Unter­stüt­zung durch Tan­ja Melikewitz.