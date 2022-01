Am Don­ners­tag, 3. Febru­ar, um 17.30 Uhr, lädt die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth zum Vor­trag mit Kry­sti­na Stef­fens. Dies­mal reist die Kunst­hi­sto­ri­ke­rin gedank­lich nach Buda­pest. Wer „Buda­pest“ hört, denkt oft an Papri­ka, das Par­la­ment und die wun­der­schö­nen Brücken. Aber es gibt noch mehr zu ent­decken zum Bei­spiel im Muse­um der Bil­den­den Kün­ste. Ein Muse­um, das so schön gebaut wur­de, dass sich Kai­ser Franz Joseph höchst­per­sön­lich dar­über auf­reg­te: „Immer wol­len die­se Ungarn etwas Beson­ders haben!“ Im kurz­wei­li­gen Vor­trag wer­den Bil­der der gro­ßen Mei­ster Tizi­an, Cra­nach, Goya und ande­rer Künst­ler gezeigt und auf die zweit­größ­te Samm­lung El Gre­cos ein­ge­gan­gen. Auch auf die­se span­nen­den Fra­gen gibt es Ant­wor­ten: War­um wur­de die­ses Muse­um gegrün­det, woher kom­men die Objek­te der Samm­lung und was pas­sier­te mit ihr im Zwei­ten Welt­krieg? Wel­che Über­ra­schun­gen hat man bei Restau­rie­run­gen erlebt? Wel­che Aus­stel­lun­gen bie­tet das Muse­um heu­te? Kurz­um, das Muse­um der Bil­den­den Kün­ste ist ein Ort, den man nicht ver­gisst. Ver­bind­li­che Anmel­dung sind bis Don­ners­tag, 27. Janu­ar, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 507038–540 möglich.