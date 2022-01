Rund 1.100 Unter­neh­men wer­den befragt

In den kom­men­den Tagen erhal­ten rund 1.100 Unter­neh­men im Land­kreis Bam­berg einen Fra­ge­bo­gen von der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Bam­berg. Wie in den Jah­ren 2002, 2007, 2012 und 2017 möch­te die Wirt­schafts­för­de­rung ermit­teln, wie sich die Wirt­schafts­struk­tur aktu­ell dar­stellt, wie die Betrie­be ihren Stand­ort bewer­ten und wel­che Anfor­de­run­gen sei­tens der Betrie­be an den Wirt­schafts­stand­ort sowie an die Wirt­schafts­för­de­rung bestehen. Außer­dem rücken die The­men Coro­na und die zuneh­mend schwie­ri­ger wer­den­de Gewin­nung von Fach- und Nach­wuchs­kräf­ten in den Fokus. „Für die wei­te­re Ent­wick­lung des Land­krei­ses als attrak­ti­ver Lebens- und Wirt­schafts­raum sind die Ein­schät­zun­gen unse­rer Unter­neh­men von gro­ßer Bedeu­tung“, erläu­tert Land­rat Johann Kalb. „Mit den Befra­gungs­er­geb­nis­sen sol­len bedarfs­ori­en­tier­te Maß­nah­men, zugun­sten der hei­mi­schen Betrie­be, abge­lei­tet werden“.

Um einen reprä­sen­ta­ti­ven Über­blick über den Wirt­schafts­stand­ort zu erhal­ten, ist eine hohe Betei­li­gung der ange­schrie­be­nen Unter­neh­men ent­schei­dend. Bei der letz­ten Befra­gung hat­ten 30 % der invol­vier­ten Unter­neh­men geant­wor­tet. Eine min­de­stens genau­so star­ke Rück­lauf­quo­te erhof­fen sich die Initia­to­ren auch für die­ses Jahr.

Die Wirt­schafts­för­de­rung bit­tet des­halb um Unter­stüt­zung und bedankt sich bereits heu­te bei allen teil­neh­men­den Betrie­ben. Die Ergeb­nis­se der Unter­neh­mens­be­fra­gung wer­den am 17. Mai 2022 um 15:00 Uhr im Kul­tur­bo­den in Hall­stadt im Rah­men des dies­jäh­ri­gen Wirt­schafts­gip­fels prä­sen­tiert. Die an der Befra­gung teil­neh­men­den Betrie­be wer­den hier­zu eingeladen.

Unter­neh­men, die kei­nen Fra­ge­bo­gen erhal­ten, sich aber betei­li­gen möch­ten, wer­den gebe­ten, sich an die Wirt­schafts­för­de­rung im Land­rats­amt zu wen­den (Tel.: 0951/85–223 oder E‑Mail: wifoe@​lra-​ba.​bayern.​de).