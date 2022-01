Neu­start nach Coro­na-Pau­se: Theo­lo­gi­sche Gedan­ken von Hans Peetz am Mon­tag, 24.01. um 20 Uhr im Kunst­mu­se­um Bayreuth

Nach zwei Jah­ren Pau­se, bedingt durch Coro­na und Was­ser­schä­den im Kunst­mu­se­um, nimmt Dekan i.R. Hans Peetz sei­ne „Theo­lo­gi­schen Gedan­ken“ zur Kunst wie­der auf.

Am Mon­tag, 24.1. um 20 Uhr wird er zunächst im alten Barock­rat­haus zur Aus­stel­lung „Gra­phi­sche Map­pen­wer­ke“ aus der beein­drucken­den Samm­lung des Bay­reu­ther Künst­lers und Samm­lers Frie­de­mann Gott­schald sprechen.

Das Beson­de­re an die­sen Rei­hen ist, dass sie ein zusam­men­ge­hö­ren­des Gan­zes bil­den, oft unter eine ver­bin­den­de The­ma­tik gestellt – so wie die Kas­set­te „Wund-Denk­ma­le“ von Ger­hard Alten­bourg. Doch stellt jedes ein­zel­ne Bild der Serie ein Werk für sich allein dar, nicht nur einen Teil eines Gan­zen, einen Bei­trag zum Gesamt­the­ma. Im Zusam­men­hang und der Bezie­hung zu den ande­ren Wer­ken der Rei­he beginnt es aber noch ein­mal ganz anders zu spre­chen. Hans Peetz setzt die Rei­hen mit aus­ge­wähl­ten Ein­zel­bil­dern in Bezie­hung zu Seri­en, die es auch in der Bibel gibt.

Der Ein­tritt ist frei.

Es gilt die 2G+-Regel (geboo­ster­te Per­so­nen brau­chen kei­nen Test vorzulegen).

In den Räu­men herrscht Maskenpflicht.

Vor­he­ri­ge Anmel­dung ist nötig – tele­fo­nisch unter 0921/7645310 oder per e‑mail: pr@​kunstmuseum-​bayreuth.​de

