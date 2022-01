Ein Jahr für Kul­tur und Bildung

Nach der Schu­le wol­len sich vie­le jun­ge Erwach­se­ne erst ein­mal ori­en­tie­ren, bevor sie sich für einen Berufs­weg ent­schei­den. Ein Frei­wil­li­gen­dienst bie­tet die per­fek­te Mög­lich­keit, neue Auf­ga­ben und Tätig­kei­ten auszuprobieren.

Eli­na Fon­dis lernt gera­de den Berufs­all­tag an der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg im Rah­men eines Frei­wil­li­gen sozia­len Jahrs in der Kul­tur ken­nen. „Das FSJ hilft, den eige­nen Hori­zont zu erwei­tern“, so die 19-Jäh­ri­ge. Sie unter­stützt der­zeit das Sekre­ta­ri­at der Musik­schu­le und hat dabei die ent­spre­chen­de Rou­ti­ne im Tele­fo­nie­ren und im Umgang mit Anfra­gen gewonnen.

Ins­ge­samt vier FSJ-lerin­nen absol­vie­ren aktu­ell ihren Frei­wil­li­gen­dienst bei der Stadt Bam­berg. „Zum ersten Mal ler­ne ich einen klas­si­schen Arbeits­tag ken­nen und bekom­me Ein­blicke in die ver­schie­de­nen Abläu­fe der Kom­mu­ne. Das ist nicht nur total inter­es­sant, son­dern auch hilf­reich für mei­ne beruf­li­che Ori­en­tie­rung“, fin­det Tom­ma Sei­ler, FSJ-lerin beim Zen­trum Welt­erbe Bam­berg. Der Pra­xis­ein­satz wird von Semi­na­ren und Work­shops beglei­tet, bei denen sich die FSJler:innen bay­ern­weit aus­tau­schen, ihre Erleb­nis­se reflek­tie­ren und neue Fähig­kei­ten erwerben.

Bei der Stadt­bü­che­rei, der Städ­ti­schen Musik­schu­le und dem Zen­trum Welt­erbe Bam­berg gibt es zum Sep­tem­ber 2022 je einen FSJ-Platz, auf den sich Frei­wil­li­ge im Alter von 15 bis 26 Jah­ren bis zum 15. März 2022 bewer­ben können.

Die Bewer­bung läuft über die Platt­form „Frei­wil­li­gen­dien­ste Kul­tur und Bil­dung in Bay­ern“. Dort gibt es auch wei­te­re Details zu den Rah­men­be­din­gun­gen des Frei­wil­li­gen sozia­len Jahrs in der Kul­tur: https://​www​.frei​wil​li​gen​dien​ste​-kul​tur​-bil​dung​-bay​ern​.de/​f​r​e​i​w​i​l​l​ige.