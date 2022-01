Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg führt am 26. Janu­ar 2022 Baum­pfle­ge­maß­nah­men am Gehölz­be­stand an der Staats­stra­ße 2262 bei Steins­dorf im Bereich der Hohl­gas­se durch. Für die Dau­er der Arbei­ten muss die Staats­stra­ße am 26. Janu­ar 2022 zwi­schen 8 und 17 Uhr voll gesperrt werden.

Die Umlei­tung erfolgt von Frens­hof kom­mend über die Staats­stra­ße 2279 nach Schön­brunn, über die St 2779 nach Amp­fer­bach, auf die Staats­stra­ße 2262 zurück nach Steins­dorf. Sowie von Wals­dorf kom­mend, über die Staats­stra­ße 2262 nach Amp­fer­bach, zur St 2779 nach Schön­brunn und zurück über die St 2279 nach Steins­dorf, Abzwei­gung Frens­hof auf die Staats­stra­ße 2262.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die kurz­zei­ti­gen Beein­träch­ti­gun­gen wäh­rend der Baum­pfle­ge­maß­nah­me, sowie um erhöh­te Auf­merk­sam­keit auf den Umleitungsstrecken.