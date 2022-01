Der Umwelt­aus­schuss des Stadt­rats beschäf­tigt sich in sei­ner Sit­zung am Mon­tag, 24. Janu­ar, um 14 Uhr, mit den Über­schwem­mungs­ge­bie­ten am Roten Main, an der Mistel und der War­men Stein­ach. Der Stadt­rat hat die Ver­wal­tung im Juni ver­gan­ge­nen Jah­res damit beauf­tragt, die Über­schwem­mungs­ge­bie­te ent­lang die­ser drei Gewäs­ser fest­zu­set­zen. Den Aus­schuss­mit­glie­dern wer­den jetzt Ent­wür­fe für ent­spre­chen­de Ver­ord­nun­gen vor­ge­legt. Sie beinhal­ten im Wesent­li­chen das Ver­bot für bau­li­che Akti­vi­tä­ten sowie son­sti­ge Schutz­vor­schrif­ten. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht die Unter­stüt­zung der Grün­dung einer Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft durch die Stadt. Außer­dem wird das Amt für Umwelt- und Kli­ma­schutz über Maß­nah­men zum Kli­ma­schutz berich­ten, die die Stadt­ver­wal­tung der­zeit jen­seits der Arbei­ten an einem inte­grier­ten Kli­ma­schutz­kon­zept für die Stadt Bay­reuth umsetzt oder bereits umge­setzt hat.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.