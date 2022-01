Mit einem Sieg zurück ins Ren­nen im FIBA Euro­pe Cup

Nach über fünf­wö­chi­ger Pau­se geht es für medi bay­reuth in der 2. Grup­pen­pha­se im FIBA Euro­pe Cup nun wie­der wei­ter. Kei­ne 48 Stun­den nach dem Bun­des­li­ga­heim­sieg gegen Braun­schweig emp­fängt die Mann­schaft von Head Coach Raoul Kor­ner am Sonn­tag um 18:00 Uhr das Team von Legia War­schau in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le. Die Par­tie des 3. Spiel­tags muss­te auf­grund diver­ser Coro­na-Fäl­le im Team der Polen zunächst ver­scho­ben werden.

An der Aus­gangs­si­tua­ti­on für medi bay­reuth hat die Ver­schie­bung des Spiels jedoch nichts ver­än­dert. Um auch wei­ter­hin im Kampf um das Wei­ter­kom­men ein Wört­chen mit­re­den zu kön­nen, brau­chen die HEROES OF TOMOR­ROW einen Sieg im Duell gegen die Polen, die bis­lang eine Sieg und eine Nie­der­la­ge auf ihrem Kon­to ste­hen haben.