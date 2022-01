„Je grö­ßer die Her­aus­for­de­rung, desto wich­ti­ger sind eine kla­re Posi­tio­nie­rung und der Zusam­men­halt: für das Imp­fen, für unser Pfle­ge­per­so­nal, für Men­schen, die unse­re beson­de­re Für­sor­ge benö­ti­gen, gegen Ver­schwö­rungs­theo­rien, gegen demo­kra­tie­feind­li­che Strö­mun­gen.“ Des­halb unter­stüt­zen Land­rat Johann Kalb und sei­ne Stell­ver­tre­ter Bru­no Kell­ner und Johan­nes Macie­jon­c­zyk die „Bam­ber­ger Erklä­rung“ und hof­fen, dass sich dar­aus ein brei­tes Bünd­nis entwickelt.

Bereits vor zwei Wochen hat­ten die Spit­zen von Land­kreis und Stadt Bam­berg öffent­lich auf­ge­ru­fen, sich für eine wehr­haf­te, streit­ba­re, leben­di­ge Demo­kra­tie einzusetzen.

In der nun ange­sto­ße­nen Peti­ti­on wird in ins­ge­samt zehn Posi­tio­nen dar­ge­legt, dass der Weg aus der Pan­de­mie nur gemein­sam gelin­gen wird, ori­en­tiert am wis­sen­schaft­li­chen Dis­kurs und mit gemein­sa­mer Rück­sicht­nah­me (https://www.change.org/p/bamberger-stadtgesellschaft-bamberger-erkl%C3%A4rung)