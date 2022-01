Abi mit mitt­le­rem Schulabschluss

Am 27. Janu­ar 2022 fin­det eine online-Ver­an­stal­tung statt, in der Schü­le­rin­nen und Schü­ler über die Mög­lich­keit infor­miert wer­den, nach dem mitt­le­ren Schul­ab­schluss die All­ge­mei­ne Hoch­schul­rei­fe, das Abitur, am Gym­na­si­um zu erwerben.

Dabei wer­den jun­ge Men­schen, die ihren Abschluss in einer Wirt­schafts­schu­le, Real­schu­le oder Mit­tel­schu­le erwor­ben haben, von erfah­re­nen Lehr­kräf­ten behut­sam und ziel­si­cher auf die beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen der gym­na­sia­len Ober­stu­fe vor­be­rei­tet. Im Schul­jahr 2022/2023 wird das Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz in Eber­mann­stadt das ein­zi­ge Gym­na­si­um im Land­krei­ses Forch­heim sein, das die­se soge­nann­te Ein­füh­rungs­klas­se anbietet.

Da auf­grund der Wie­der­ein­füh­rung des neun­jäh­ri­gen Gym­na­si­ums an nahe­zu allen Gym­na­si­en der Abitur­jahr­gang 2025 aus­fal­len wird, ist es eine Beson­der­heit, dass am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz den­noch Abitur­prü­fun­gen durch­ge­führt wer­den. Grund dafür ist das bewähr­te Pilot­pro­jekt „Mit­tel­stu­fe Plus“, bei dem auch schon wäh­rend des acht­jäh­ri­gen Gym­na­si­ums ein Aus­bil­dungs­zweig mit einem zusätz­li­chen Jahr belegt wer­den konnte.

Die etwa 80 Schü­le­rin­nen und Schü­ler die­ses Zwei­ges wer­den dann gemein­sam mit den neu hin­zu­kom­men­den Kan­di­da­ten der Ein­füh­rungs­klas­se zum Abitur geführt. Tho­mas Schwei­da, Mathe­ma­tik­leh­rer und Klas­sen­lei­ter der aktu­el­len Ein­füh­rung­klas­se, erklärt: „Aus­schlag­ge­bend für den Erfolg in der Ein­füh­rung­klas­se sind weni­ger die Abschluss­no­ten aus der vor­he­ri­gen Schu­le als viel­mehr die bewuss­te Ent­schei­dung für das Abitur sowie die Bereit­schaft, sich auf die Her­aus­for­de­rung einzulassen.“

Das GFS kann auf eine nun­mehr fast zehn­jäh­ri­ge Erfah­rung mit die­sem Modell zurück­blicken und sieht sich in dem Kon­zept bestä­tigt: Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die sich gereift und bewusst für das Abitur ent­schei­den, haben gute Erfolgs­chan­cen am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz. Sieg­fried Reck, Schul­lei­ter des GFS Eber­mann­stadt, ergänzt: „Wenn die­ser Jahr­gang Abitur macht, sieht es mit Stu­di­en­plät­zen wahr­schein­lich gut aus, da es auf­grund der in Gesamt­bay­ern gerin­gen Abitu­ri­en­ten­zahl mög­li­cher­wei­se beim Nume­rus Clau­sus eben­falls Aus­wir­kun­gen geben wird.“

Alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die Inter­es­se an die­sem Weg haben, sowie deren Eltern sind herz­lich ein­ge­la­den, sich unter www​.gfs​-ebs​.de zu infor­mie­ren und für die Online-Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung anzu­mel­den. Das Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz freut sich auf euch!