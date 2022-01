Schutz von Bürger*innen und Mitarbeitenden

Von Mon­tag, 24. Janu­ar, an gel­ten in allen Dienst­ge­bäu­den der Stadt Coburg die 3‑G-Regeln. Eine Aus­nah­me besteht für die Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Herrn­gas­se, weil dort ledig­lich kur­ze Aus­künf­te erteilt wer­den und sowohl Mit­ar­bei­ten­de als auch Bür­ge­rin­nen und Bür­ger durch Mas­ke sowie Ple­xi-Glas-Wand geschützt sind. Im Pup­pen­mu­se­um gilt wei­ter­hin die 2‑G-Plus-Regel und in der Stadt­bü­che­rei 2G.

Die Nach­wei­se wer­den im Rat­haus am Emp­fang und in allen übri­gen Dienst­ge­bäu­den von den jewei­li­gen Mit­ar­bei­ten­den kon­trol­liert. Des­halb wer­den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gebe­ten, sich vor dem Ter­min und vor Betre­ten des Gebäu­des tele­fo­nisch mit den Ansprechpartner*innen in Ver­bin­dung zu set­zen. Die Mit­ar­bei­ten­den neh­men Bür­ge­rin­nen und Bür­gern an den jewei­li­gen Ein­gän­gen in Empfang.

Grund­sätz­lich bit­tet die Stadt Coburg Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, Anlie­gen, wann immer mög­lich, tele­fo­nisch, per E‑Mail oder posta­lisch zu klä­ren, um Kon­tak­te auf das not­wen­di­ge Min­dest­maß zu reduzieren.

Als Nach­weis gel­ten: Für Geimpf­te und Gene­se­ne die Apps „Coro­na-Warn-App“ sowie „Cov­pass“, mit ent­spre­chen­den Nach­wei­sen, Impf­pass und/​oder Gene­se­nen-Nach­weis, jeweils in Ver­bin­dung mit einem amt­li­chen Aus­weis­do­ku­ment (zum Bei­spiel Per­so­nal­aus­weis). Für Gete­ste­te ein Zer­ti­fi­kat einer offi­zi­el­len Test­stel­le (Test­zen­trum, Schnell­test­zen­trum, Apo­the­ke oder ähn­li­ches). Selbst­tests wer­den nicht aner­kannt. Der Nach­weis eines Schnell­tests darf maxi­mal 24 Stun­den alt sein, der eines PCR-Tests höch­stens 48 Stun­den. Bei Schü­le­rin­nen und Schü­lern reicht die Vor­la­ge des Schü­ler­aus­wei­ses, weil sie in der Schu­le regel­mä­ßig gete­stet wer­den. Kin­der unter sechs Jah­ren sind von die­ser Rege­lung ausgenommen.