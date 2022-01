Ein­fach vor­bei­kom­men und imp­fen lassen!

Am Mitt­woch, 26. Janu­ar von 13–18 Uhr im Impf­zen­trum in der Georg-Hänf­ling-Hal­le Am Pfarr­gar­ten 1, 90542 Eckental

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum