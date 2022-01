Heim­spiel gegen Erlan­gen am Sams­tag (22.1.) um 19:30 Uhr mit Zuschau­er unter 2G+ Regelung!

Am Sams­tag tritt die DJK gegen Erlan­gen eigent­lich, gemäß Spiel­plan, zu ihrem 15. Sai­son­spiel an! Nun fin­det zwar nach jet­zi­gen Stand tat­säch­lich am Sams­tag das erste Spiel seit 27. Novem­ber 2021 statt, pan­de­mie­be­dingt sind aber bereits jetzt für die Her­ren­mann­schaft in die­ser Sai­son mehr Spie­le aus­ge­fal­len wie sie aus­ge­tra­gen wor­den sind.

Wie die Sai­son wei­ter gehen soll ist Ver­bands­sa­che und kann sich im Lager der DJK bis­her kei­ner so rich­tig vor­stel­len. Hier­bei muss man beden­ken, dass die DJK mit bis­her 6 aus­ge­tra­ge­nen Sai­son­spie­len ver­gleichs­wei­se gut dasteht, die Mann­schaft aus Kulm­bach schaff­te es bei­spiels­wei­se bis­her gan­ze vier Sai­son­spie­le aus­zu­tra­gen. Der Plan des Ver­bands die Sai­son bis zum 15.05. die­ses Jah­res mit aller Macht durch­zu­zie­hen und vie­le Nach­hol­spie­le unter der Woche zu ter­mi­nie­ren ist zwar gene­rell nicht ver­werf­lich, doch bei mitt­ler­wei­le über 100.000 Coro­na-Neu­in­fek­tio­nen am Tag (mit stei­gen­der Ten­denz) und dem damit ver­bun­de­nen Risi­ko von Mann­schaf­ten, die die krank­heits- und qua­ran­tä­ne­be­ding­ten Aus­fäl­le nicht mehr stem­men kön­nen oder ganz ein­fach das Gesund­heits­ri­si­ko für die Spie­ler nicht mehr ein­ge­hen wol­len, wohl mehr denn je auf der Kip­pe. Am ver­gan­ge­nen Spiel­tag konn­ten in der Liga gan­ze zwei Par­tien aus­ge­tra­gen wer­den, wie vie­le die­sen Spiel­tag tät­säch­lich ange­pfif­fen wer­den bleibt abzuwarten.

Jump am Sams­tag ist um 19:30 Uhr in der Egger­bach­hal­le. Zuschau­er dür­fen unter Ein­hal­tung der 2G+ Rege­lung dem Spiel bei­woh­nen. Geträn­ke­ver­kauf kann lei­der aus bekann­ten Grün­den nicht statt­fin­den (das Mit­neh­men von Geträn­ken ist natür­lich erlaubt). Eine FFP‑2 Mas­ke muss am Platz getra­gen werden.

Die Mann­schaft wür­de sich trotz­dem auf jeden Fall um Unter­stüt­zung von den Rän­gen freuen!