Der Stadt­rat Bay­reuth hat in sei­ner Sit­zung im Dezem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res den Bebau­ungs­plan für ein Wohn­ge­biet im Unte­ren Rot­main­tal beschlos­sen. Er ist inzwi­schen in Kraft getre­ten. Die Plan­un­ter­la­gen kön­nen ab sofort beim Stadt­pla­nungs­amt im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, 9. Ober­ge­schoss, wäh­rend der all­ge­mei­nen Par­tei­ver­kehrs­zei­ten (Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 12 Uhr und Mitt­woch zusätz­lich von 14 bis 18 Uhr) ein­ge­se­hen wer­den. Auf Wunsch wird über den Inhalt des Bebau­ungs­pla­nes Aus­kunft gege­ben. Falls eine per­sön­li­che Ein­sicht­nah­me und Erör­te­rung der Pla­nung gewünscht wird, ist eine Ter­min­ver­ein­ba­rung unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1660 erfor­der­lich. Die Unter­la­gen ste­hen auch online auf der Inter­net­sei­te der Stadt Bay­reuth (www​.bay​reuth​.de) in der Rubrik „Rat­haus, Bür­ger­ser­vice“ unter „Pla­nen, Bau­en“ zur Verfügung.