Wegen einer Voll­sper­rung zwi­schen Ober­fel­len­dorf und Störn­hof vom 25.01. bis 11.03.2022 kann Störn­hof durch die Bus­li­nie 231 nur noch ein­ge­schränkt bedient werden.

Die Schü­ler wer­den mor­gens mit einem Klein­bus um 6.45 Uhr in Störn­hof abge­holt und nach Ober­fel­len­dorf gebracht um dort in den regu­lä­ren Bus umzu­stei­gen. Die Mit­tags- und Nach­mit­tags­heim­fahr­ten wer­den über eine Umlei­tung gefah­ren. Hier­bei ist mit Ver­spä­tun­gen zu rech­nen. An Sams­ta­gen und Feri­en­ta­gen wird Störn­hof nicht bedient.