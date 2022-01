Ein­fa­cher und ange­neh­mer Ein­kauf: Lidl-Filia­le in Göß­wein­stein, Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße 41a, mit neu­em Filialauftritt

Über­sicht­li­che Waren­an­ord­nung, Fokus auf Fri­sche­sor­ti­ment und hoch­wer­ti­ge Möblierung

Attrak­ti­ve Ein­kaufs­be­din­gun­gen in einer moder­nen Ein­kaufs­stät­te – als zuver­läs­si­ger Nah­ver­sor­ger ist Lidl die Nähe zum Kun­den beson­ders wich­tig. Daher wird die Filia­le in Göß­wein­stein, Bal­tha­sar­Neu­mann-Stra­ße 41a, der­zeit kom­plett umge­stal­tet und emp­fängt die Kun­den ab 27. Janu­ar mit einem neu­en Fili­al­auf­tritt. Bei der Neu­ge­stal­tung geht Lidl noch kon­se­quen­ter auf die Wün­sche und Ein­kaufs­ge­wohn­hei­ten der Kun­den ein und rich­tet die Filia­le kom­plett ent­lang der Kun­den­be­dürf­nis­se aus. „Die­se Filia­le gibt es bereits seit mehr als 23 Jah­ren und vie­le Kun­den kau­fen regel­mä­ßig bei uns ein“, sagt Lidl-Ver­kaufs­lei­ter Hol­ger Kres­se. „Daher freu­en wir uns umso mehr, die Kun­den in der neu gestal­te­ten Filia­le begrü­ßen zu dür­fen – in moder­ner Optik und mit neu­em Fili­al­auf­tritt.“ Zudem erhält der erste Kun­de anläss­lich der Wie­der­eröff­nung einen 20-Euro-Einkaufsgutschein.

Opti­mier­te Waren­prä­sen­ta­ti­on, mehr Platz für Fri­sche und neue Möblie­rung Mit dem neu­en Fili­al­auf­tritt wird der Ein­kauf bei Lidl noch ein­fa­cher, intui­ti­ver und angenehmer.

Ins­be­son­de­re das Fri­sche­sor­ti­ment mit Obst und Gemü­se, Back­wa­ren, Frisch­fleisch und Mol­ke­rei­pro­duk­ten erhält mehr Flä­che in der Filia­le. Auf die­se Wei­se kann Lidl den Kun­den in die­sem wich­ti­gen Sor­ti­ments­be­reich eine noch grö­ße­re Aus­wahl an fri­schen Qua­li­täts­pro­duk­ten anbieten.

Neue, moder­ne Rega­le und Kühl­mö­bel sor­gen für eine über­sicht­li­che, optisch anspre­chen­de Prä­sen­ta­ti­on der Pro­duk­te. Bei der opti­mier­ten Anord­nung der ver­schie­de­nen Pro­dukt­grup­pen in der Filia­le hat sich Lidl kon­se­quent an den Ein­kaufs­ge­wohn­hei­ten der Kun­den aus­ge­rich­tet. Zur schnel­len und ein­fa­chen Ori­en­tie­rung in der Filia­le ist zur Kenn­zeich­nung der Pro­dukt­ka­te­go­rien eine ein­deu­ti­ge Beschil­de­rung ober­halb der Rega­le ange­bracht. Im gan­zen Fili­alin­nen­raum setzt Lidl beim neu­en Fili­al­auf­tritt ver­stärkt auf hoch­wer­ti­ge Mate­ria­li­en, um den Kun­den eine attrak­ti­ve Ein­kauf­s­um­ge­bung zu bie­ten und die Pro­duk­te best­mög­lich zu präsentieren.

