Eine erste Stu­die zum The­ma Daten­richt­li­ni­en in Bam­berg ist nun zur Dis­kus­si­on auf bam​berg​-gestal​ten​.de online gestellt.

Daten­schutz und Daten­er­he­bung in Kom­mu­nen wer­den immer wich­ti­ger. Vor allem nun, da Bam­berg eine Smart City ist, gilt es einen ein­heit­li­chen Umgang mit Daten in den kom­men­den (Smart City-) Pro­jek­ten der Stadt zu pfle­gen. Daten wer­den erfasst, gespei­chert, gesam­melt und ver­ar­bei­tet. Doch wie wer­den per­sön­li­che Daten geschützt und wel­che Daten soll­ten unbe­dingt öffent­lich und trans­pa­rent gemacht wer­den, um auf die­ser Basis Ent­schei­dun­gen zu treffen?

Im Rah­men des Pro­gramms soll künf­tig eine „Data Poli­cy“ (Daten­richt­li­nie) ent­wickelt wer­den. Als erster Schritt wur­de dazu nun eine Stu­die in Zusam­men­ar­beit mit der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg in Auf­trag gege­ben, um zu unter­su­chen, wel­che Vor­ge­hens­wei­sen sich in ande­ren Smart Cities in Sachen Data Poli­cy bewährt haben. Städ­te wie Ham­burg, Hel­sin­ki oder Bar­ce­lo­na und deren Daten­richt­li­ni­en wur­den dabei unter die Lupe genommen.

Die­se Stu­die ist nun für alle Inter­es­sier­ten auf bam​berg​-gestal​ten​.de ein­seh­bar, nach­les­bar und kom­men­tier­bar. Ende Janu­ar wird es erste The­sen zu einer Bam­ber­ger Data Poli­cy geben, die dann erneut für etwa sechs Wochen auf bam​berg​-gestal​ten​.de zur Dis­kus­si­on gestellt werden.

„Die Mei­nung der Stadt­ge­sell­schaft ist uns in die­ser Ange­le­gen­heit beson­ders wich­tig, denn wir möch­ten errei­chen, dass Daten in Bam­berg noch sinn­vol­ler genutzt wer­den kön­nen – zum Bei­spiel zur Erfas­sung von Ver­kehr oder zum Mes­sen von Luft­ver­schmut­zung. Gleich­zei­tig wol­len wir aber auch mög­lichst spar­sam Daten erfas­sen, per­sön­li­che Daten schüt­zen und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger infor­mie­ren, wo und zu wel­chem Zweck Daten gesam­melt wer­den“, so der Digi­ta­li­sie­rungs­re­fe­rent Dr. Ste­fan Goller.

Nach der Bür­ger­be­tei­li­gung zu den The­sen der Data Poli­cy sol­len Richt­li­ni­en für die Stadt ent­wickelt, ver­öf­fent­licht und schließ­lich vom Stadt­rat ver­bind­lich für alle Daten-Pro­jek­te der Stadt (insb. für alle Smart City Pro­jek­te) beschlos­sen werden.

Die Stu­die ist abruf­bar unter: https://​bam​berg​-gestal​ten​.de/​s​t​u​d​i​e​-​d​a​t​e​n​r​i​c​h​t​l​i​n​i​e​n​-​b​a​m​b​erg