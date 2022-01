Erst­impf­quo­te erreicht 75%

Die Erst­impf­quo­te im Land­kreis Kulm­bach hat die Mar­ke von 75% über­schrit­ten. 53.587 Men­schen haben min­de­stens eine Impf­do­sis erhal­ten. Damit liegt die Quo­te bei den Erst­imp­fun­gen in etwa auf Höhe des Bun­des­werts (75,3 %) und über dem baye­ri­schen Wert (72,9%).

Land­rat Klaus Peter Söll­ner bewer­tet den Impf­fort­schritt sehr posi­tiv. Imp­fun­gen sei­en uner­läss­lich – für die Gesell­schaft und erst recht für den Ein­zel­nen. Die Imp­fung redu­zie­re dra­stisch das Risi­ko, einen schwe­ren Krank­heits­ver­lauf zu erlei­den. Zudem wer­de das Gesund­heits­sy­stem ent­la­stet. „Nur so nähern wir uns einem Ende der Pan­de­mie“, sagt Söll­ner. Er dan­ke allen mit der Imp­fung befass­ten Kräf­ten, sowohl in den Arzt­pra­xen, als auch im Impf­zen­trum des Landkreises.

Das Ziel müs­se nun sein, nicht nach­zu­las­sen und wei­ter für eine Grund­im­mu­ni­sie­rung sowie für Auf­fri­schungs­imp­fun­gen zu sor­gen, um für die Bür­ge­rin­nen und Bür­gern den größt­mög­li­chen Schutz zu gewähr­lei­sten. Als wich­ti­ge Ergän­zung zu den stän­di­gen Impf-Ange­bo­ten in Arzt­pra­xen und Impf­zen­trum hät­ten sich Son­der­impf­ak­tio­nen an den Wochen­en­den erwie­sen, so der Land­rat wei­ter. Er wer­be daher noch­mals für die Aktio­nen am kom­men­den Wochen­en­de in Kulm­bach, Neu­en­markt und Presseck.

Update

Heu­te wur­den wei­te­re 87 posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 481 in die letz­ten 7‑Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach steigt damit auf 673,41.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 584

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 481

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 673,41

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 5 (1 | 1)

in Qua­ran­tä­ne: 833

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 6.949 (+ 87)

Gene­se­ne: 6.235 (+ 46)

Ver­stor­be­ne: 130 (+/- 0)

Imp­fun­gen (Stand 20.01.2022): Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 53.587 (75,02%) Voll­stän­dig Geimpf­te* (Impf­quo­te): 51.900 (72,66%) Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 34.570 (48,40%)



* Die Zweit­impf­quo­te wur­de um zum Teil noch feh­len­de Imp­fun­gen mit dem Vak­zin von Johnson&Johnson ergänzt und bil­det nun die Grup­pe der Voll­stän­dig Geimpf­ten ab.

Coro­na-Zah­len auf Gemeindeebene

Gra­fen­ge­haig: 12

Gut­ten­berg: 2

Hars­dorf: 6

Him­mel­kron: 10

Kasen­dorf: 11

Kulm­bach: 266

Kup­fer­berg: 7

Ködnitz: 6

Lud­wig­schor­gast: 4

Main­leus: 83

Markt­leug­ast: 10

Markt­sch­or­gast: 15

Neu­dros­sen­feld: 33

Neu­en­markt: 17

Presseck: 6

Rugen­dorf: 2

Stadt­stein­ach: 15

Thur­nau: 15

Treb­gast: 18

Unter­stein­ach: 8

Wirsberg: 14

Won­sees: 24

Gesamt: 584

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen und All­ge­mein­ver­fü­gun­gen im Rah­men der Corona-Pandemie

fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.