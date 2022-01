Am 18. Spiel­tag der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga tre­ten die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg zum Top­spiel Drit­ter gegen Fünf­ter am Sams­tag in Lan­gen an. Gast­ge­be­rin­nen sind die Rhein-Main Bas­kets, die im Hin­spiel Mit­te Dezem­ber die Ober­frän­kin­nen knapp mit 75:69 besie­gen konnten.

Doch damals fehl­te mit Tori Wald­ner auf Bam­ber­ger Sei­te die größ­te Spie­le­rin der Liga, die wegen eines engen Kon­takts zu einer coro­na-posi­tiv gete­ste­ten Per­son vor­sichts­hal­ber aus­setz­te. Die 1,96 Meter gro­ße US-Ame­ri­ka­ne­rin kann schon durch ihre Prä­senz unter dem Korb die Spiel­wei­se ihrer Geg­ner enorm ver­än­dern. So erwar­tet DJK-Coach Stef­fen Dau­er zwar eine „sehr schwe­re Auf­ga­be.“ weiß aber auch die Schlüs­sel für ein erfolg­rei­ches Abschnei­den: „Um dort zu bestehen, müs­sen wir bes­ser reboun­den als im Hin­spiel und defen­siv kon­se­quen­ter agie­ren. Offen­siv müs­sen wir an die gute Ball­be­we­gung und die gute Wurf­aus­wahl aus dem letz­ten Spiel anknüpfen.“

Das Spiel ist auch eine Stand­ort­be­stim­mung im Kampf um die Play-Off-Plät­ze. Inso­fern wird auch die Höhe eines mög­li­chen Sie­ges in Hin­blick auf den direk­ten Ver­gleich wich­tig sein. Jump zu der Begeg­nung ist um 16:30 Uhr in der Georg-Seh­ring-Hal­le in Langen.

sie­he auch https://​www​.DJK​-Bam​berg​.de