Rest­li­che Warn­mel­dung gilt jedoch unver­än­dert weiter

Nach einem Unfall am 27. Sep­tem­ber 2021 bei Erla­b­rück, bei dem eine grö­ße­re Men­ge Teer­öl in die Rodach gelangt ist, hat das Was­ser­wirt­schafts­amt Kro­nach eine Warn­mel­dung für die Rodach und den Main im Bereich des Zuflus­ses nach der Rodach her­aus­ge­ge­ben. Unter ande­rem wur­de emp­foh­len Gar­ten­brun­nen in der Nähe der betrof­fe­nen Gewäs­ser nicht zu nutzen.

Nach Ein­schät­zung des Was­ser­wirt­schafts­am­tes besteht für Gar­ten­brun­nen inzwi­schen kei­ne Gefahr mehr. Inso­weit kann die bestehen­de War­nung für den Bereich der Nut­zung von Gar­ten­brun­nen auf­ge­ho­ben wer­den. Bis auf die­se Ein­schrän­kung gilt die Warn­mel­dung unver­än­dert fort.