Lukas Hänsch ist die Num­mer 700

„Wir freu­en uns sehr, dass wir wei­ter wach­sen und die magi­sche Gren­ze von 700 Mit­glie­dern erreicht haben“, so Vor­sit­zen­der Josua Flierl.

Neben den Akti­ven Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den lei­sten alle för­dern­den Mit­glie­der einen ele­men­tar wich­ti­gen Bei­trag für das Feu­er­wehr- und Ver­eins­le­ben. „Die ideel­le und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung sorgt nicht nur für ver­bes­ser­te Aus­rü­stungs­ge­gen­stän­de, son­dern schafft die not­wen­di­gen Spiel­räu­me die ehren­amt­li­che Tätig­keit zu wür­di­gen“, so Flierl.

Das neue­ste Ver­eins­mit­glied Lukas Hänsch konn­te sei­nen Mit­glieds­an­trag beim dies­jäh­ri­gen „Stärk­trin­ken to go“ am 06. Janu­ar aus­fül­len. „Die Ver­an­stal­tung war gera­de in die­sen – von Kon­takt­be­schrän­kun­gen gekenn­zeich­ne­ten – Zei­ten ein wun­der­ba­res „Lebens­zei­chen“. Für das Ehren­amt „Feu­er­wehr“ und für unser Ver­eins­we­sen“, so Josua Flierl abschließend.