Die Vor­stand­schaft des 10 Jah­re alten Ver­eins habe über die Fei­er­ta­ge viel nach­ge­dacht. Seit knapp 2 Jah­ren wird die Ver­eins­ar­beit durch Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men mas­siv erschwert, teil­wei­se unmög­lich gemacht. Dabei habe der Ver­ein auch wäh­rend der Pan­de­mie durch inno­va­ti­ve Ver­an­stal­tun­gen und Akti­vi­tä­ten bewie­sen, dass die­se ver­ant­wor­tungs­voll durch­führ­bar sind. Aus die­sem Grund ist der Ver­ein sehr ent­täuscht dar­über, dass der Gau­di­wurm zum zwei­ten Jahr in Fol­ge auf­grund anhal­ten­der Ein­schrän­kun­gen aus­fal­len muss.

Unwet­ter­mel­dun­gen, Stür­me, Schnee und die Bau­stel­len um die Markt­platz­um­ge­stal­tung konn­ten das Orga­ni­sa­ti­ons­team in den letz­ten Jah­ren nicht auf­hal­ten. Da bereits früh­zei­tig abzu­se­hen war, dass im Febru­ar 2022 noch mit Ein­schrän­kun­gen zu rech­nen sei, wur­de ein trag­fä­hi­ges Kon­zept im Okto­ber aus­ge­ar­bei­tet und konn­te so im Novem­ber beim zustän­di­gen Mini­ste­ri­um platz­iert wer­den. „Wir sind uns im Kla­ren, dass kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen beim brei­ten Auf­ga­ben­spek­trum in einer Pan­de­mie nicht die höch­ste Prio­ri­tät haben, jedoch hät­ten wir uns zumin­dest über eine Reak­ti­on gefreut“, zeigt sich der 1. Vor­sit­zen­de Manu­el Reit­ber­ger enttäuscht.

Knapp 6 Wochen vor dem Faschings­um­zug ist die Zeit nun abge­lau­fen und alle zur Durch­füh­rung not­wen­di­gen Anträ­ge wur­den zurück­ge­zo­gen. Die der­zei­ti­ge Ent­wick­lung stimmt den Ver­ein jedoch trotz­dem posi­tiv, sodass bald mehr Ver­eins­ak­ti­vi­tät und Ver­an­stal­tun­gen mög­lich sein wer­den. Nun wird geprüft, wel­che Punk­te einer Faschings­sai­son unter wel­chen Bedin­gun­gen durch­ge­führt wer­den können.