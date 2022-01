Der Senio­ren­bei­rat der Stadt Bay­reuth lädt am Don­ners­tag, 27. Janu­ar, um 14.30 Uhr, zu sei­ner öffent­li­chen Sit­zung ein. Die­se fin­det auf­grund der aktu­el­len Coro­na-Situa­ti­on online statt. Inter­es­sier­te bekom­men die Zugangs­da­ten für die Online-Sit­zung beim Senio­ren­amt per E‑Mail an seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de.

Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem die Vor­stel­lung der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken und der aktu­el­le Stand bei der Ent­wick­lung des Senio­ren­po­li­ti­schen Gesamt­kon­zepts. Außer­dem wird die Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern e.V. über den Ver­brau­cher­schutz aus Sicht von Senio­rin­nen und Senio­ren referieren.

Soll­ten Inter­es­sier­te kei­ne Mög­lich­keit haben, online teil­zu­neh­men, besteht für eine gerin­ge Teilnehmer/​innenzahl die Mög­lich­keit, von der Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te aus an der Sit­zung teil­zu­neh­men. Um Anmel­dung für die Live-Teil­nah­me wird unter Tele­fon 0921 251604 gebe­ten. In der Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te gilt aktu­ell die 2‑G-Rege­lung.

Die Tages­ord­nung für die Sit­zung sieht fol­gen­der­ma­ßen aus: