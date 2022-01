Die Aus­schuss­mit­glie­der behan­del­ten Bau­an­trä­ge und befass­ten sich mit Anträgen/​Anfragen zur Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­si­tua­ti­on für Schulkinder.

In einem Antrag, wel­cher von den Adels­dor­fer Christ­so­zia­len gestellt wur­de, kam der Vor­schlag sich dem The­ma Zebrastreifen/​Querungshilfen anzu­neh­men. Vor allem die Über­que­rung gewis­ser Stra­ßen­zü­ge stellt die Schü­le­rin­nen und Schü­ler immer wie­der vor Pro­ble­men. Eben­so wur­de die Anfra­ge des Eltern­bei­ra­tes (EB) mit vie­len Vor­schlä­gen behan­delt. Geprüft wer­den nun die Umset­zun­gen auf anbrin­gen von Zebrastreifen/​Querungshilfen und ggf. Instal­la­ti­on einer Ampel­an­la­ge. Auch eine Verkehrsberuhigung/​Reduzierung der Geschwin­dig­keit in gewis­sen Berei­chen muss in Betracht gezo­gen wer­den. Wich­tig ist, dass die­se Ideen auch in das Ver­kehrs­kon­zept mit auf­ge­nom­men wer­den. Vie­le Vor­schlä­ge des Eltern­bei­ra­tes konn­ten durch unse­re Mit­ar­bei­ter des Bau­ho­fes schon abge­ar­bei­tet wer­den. In der Dis­kus­si­on kam auch das The­ma Schülerlosten/​Verkehrshelfer auf. Es wäre schön, wenn sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ange­spro­chen füh­len, um zu gewis­sen Zei­ten beim Über­que­ren der Stra­ßen hel­fen wür­den. Inter­es­sier­te kön­nen sich ger­ne in der Adels­dor­fer Gemein­de­ver­wal­tung melden.

Ein wei­te­rer Antrag war die Erwei­te­rung der KiTa Vil­la Regen­bo­gen (Oes­dor­fer Weg) um eine Natur­grup­pe mit 16 Betreu­ungs­plät­ze. Für Essens­zei­ten, Mit­tags­ru­he oder einen Rück­zugs­ort bei schlech­tem Wet­ter, soll ein gro­ßer Bau­wa­gen mit inte­grier­ter Trenn­toi­let­te auf­ge­stellt wer­den. Eben­so soll das Gelän­de mit einem Dop­pel­stabmat­ten­zaun ein­ge­zäunt wer­den. Die­sem Bau­an­trag wur­de ein­stim­mig die Zustim­mung erteilt.

Auch die wei­te­ren Bau­an­trä­ge von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern im Gemein­de­ge­biet wur­den genehmigt.

Nor­bert Lamm

SPD Adels­dorf