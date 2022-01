Der SCM in bester Stim­mung auf das Duell „Zwei­ter gegen Dritten“

Am kom­men­den Sams­tag, den 22.01.22, dür­fen die Vol­ley­bal­ler des SC Mem­mels­dorf den TSV Röt­tin­gen in der hei­mi­schen See­hof­hal­le begrü­ßen. Anpfiff ist um 20 Uhr mit Zuschau­er unter Ein­hal­tung der aktu­ell gül­ti­gen 2G+ Regularien.

Nach den nun­mehr zwei aus­ge­fal­len Spie­len im Jahr 2022 freu­en sich die Spie­ler, um Trai­ner Manu­el Wolz nun umso mehr die Trai­nings­rou­ti­nen der ver­gan­ge­nen Wochen end­lich aufs bekannt­li­che Spiel­feld zu brin­gen. Der Geg­ner kann indes auf die Spiel­pra­xis der Vor­wo­che, wie ein Vor­be­rei­tungs­tur­nier am Drei­kö­nigs­wo­chen­en­de zurückgreifen.

Trai­ner Manu­el Wolz kann für die­ses Duell, beti­telt vom Geg­ner als „Das Duell Zwei­ter gegen Drit­ten“, auf einen nahe­zu voll­stän­di­gen Kader zurück­grei­fen. Eben­so kön­nen sich die Zuschau­er auf die Vor­stel­lung einer wei­te­ren Neu­ver­pflich­tung im Kader der Mem­mels­dor­fer freuen.

Die 2:3 Nie­der­la­ge zum Sai­son­start noch deut­lich in Erin­ne­rung, haben die Spie­ler um Kapi­tän Tobi­as Wer­ner noch die sprich­wört­li­che Rech­nung mit dem TSV Röt­tin­gen offen.

Die Tabel­len­si­tua­ti­on ver­spricht so man­ches, Mem­mels­dorf ran­giert an drit­ter Stel­le mit 10 Spiel­punk­ten aus 5 Spie­len und trifft auf den Zweit­platz­ier­ten mit 15 Spiel­punk­ten aus 6 Par­tien. Ein Sieg mit 3:0 oder 3:1 könn­te dem ober­frän­ki­schen Team ver­hel­fen wei­ter­hin in Schlag­di­stanz zur Tabel­len­spit­ze zu bleiben.

Eine höchst unter­halt­sa­me Par­tie, gegen eine homo­gen und spiel­stark auf­ge­stell­te Mann­schaft, aus dem unter­frän­ki­schen Röt­tin­gen kön­nen die Zuschau­er am Sams­tag Abend erwar­ten. Unter den aktu­el­len Umstän­den dür­fen wir Zuschau­er unter Ein­hal­tung der 2G+ Regu­la­ri­en auf der Tri­bü­ne der See­hof­hal­le in Mem­mels­dorf, mit Mas­ken­pflicht auf den Plät­zen, begrüßen.

Wir bit­ten alle inter­es­sier­ten Zuschau­er um eine exter­ne Testung bei einem Test­zen­trum. Vor Ort kön­nen kei­ne Tests durch­ge­führt werden.