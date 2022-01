Die neue Inter­net­prä­senz www​.fsmt​.de des Frän­ki­sche Schweiz-Muse­ums ist seit weni­gen Tagen online. Design und Bild­spra­che haben sich grund­le­gend ver­än­dert. Der För­der­kreis Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um e.V. finan­zier­te die neu­en, her­aus­ra­gen­den Objektfotos.

Mobi­le First – Home­page für alle Geräte

Die neue Home­page berück­sich­tigt, dass vie­le Men­schen mitt­ler­wei­le mit ihrem Mobil­te­le­fon im Inter­net unter­wegs sind. Für Muse­ums­lei­ter Dr. Jens Kraus war es des­halb wich­tig, eine so genann­te respon­si­ve Inter­net­sei­te zu haben, die sowohl auf dem Han­dy und Tablet als auch an einem nor­ma­len Com­pu­ter­bild­schirm benut­zer­freund­lich ist.

Neue Bild­spra­che

Das Muse­ums­team hat sich im Vor­feld der Neu­ge­stal­tung mit vie­len Exper­ten und Nut­zern über das zukünf­ti­ge Design und die Struk­tur der Sei­te aus­ge­tauscht. Die­se Wün­sche und Anre­gun­gen flos­sen in die neue Sei­te ein. Das Ergeb­nis über­zeugt. Das neue www​.fsmt​.de besticht durch span­nungs­ge­la­de­ne Fotos von Men­schen im Muse­um und aus­ge­wähl­ten Objekt­fo­tos in her­aus­ra­gen­der Qua­li­tät. „Uns war es wich­tig, dass wir Men­schen für das The­ma Muse­um begei­stern. Daher haben wir in unse­rer Bild­spra­che Men­schen und unse­re Objek­te in den Vor­der­grund gestellt“, sagt Dr. Kraus.

Auf die Bedürf­nis­se der Besu­cher abgestimmt

„Die mei­sten User kom­men auf die Inter­net­sei­te, um Infor­ma­tio­nen für ihren Besuch zu erhal­ten“, so das Muse­ums­team. Daher folgt das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um strikt sei­ner nut­zer­freund­li­chen Phi­lo­so­phie und stellt die­se Infor­ma­tio­nen unter „Besuch Pla­nen“ gleich zu Beginn zur Ver­fü­gung. Beson­ders ist auch, dass die­se Infor­ma­tio­nen ziel­grup­pen­spe­zi­fisch für Grup­pen, Ein­zel­be­su­cher, Fami­li­en und Schu­len bereit­ge­stellt wer­den. Die Start­sei­te dient als Ver­tei­ler in die unter­schied­li­chen Kapitel.

Online­tickets

Durch die Inte­gra­ti­on des neu­en Online-Buchungs­sy­stems auf der Inter­net­sei­te, kön­nen Besu­cher ihre Muse­um­s­tickets jetzt ein­fach online erwer­ben. Für Beher­ber­gungs­be­trie­be und Gast­ge­ber kön­nen Schnitt­stel­len ange­bo­ten wer­den, so dass die­se für ihre Gäste Tickets für das Muse­um erwer­ben kön­nen. Wer Inter­es­se an einem sol­chen Zugang hat, kann sich ger­ne mit dem Muse­ums­team in Ver­bin­dung setzen.

Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um Tüchersfeld

Am Muse­um 5 ǀ 91278 Pottenstein

09242–741 70 90 ǀ info@​fsmt.​de ǀ www​.fsmt​.de

