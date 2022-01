Auch am kom­men­den Wochen­en­de fin­den im Land­kreis Kulm­bach zwei Son­der­impf­ak­tio­nen in Neu­en­markt und in Kulm­bach statt.

Impf­wil­li­ge haben die Mög­lich­keit, sich am Sams­tag, 22.01.2021, von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr, im Gemein­de­saal in Neu­en­markt imp­fen zu lassen.

Am Sonn­tag, 23.01.2021, fin­det von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr eine wei­te­re Akti­on im Kau­ern­bur­ger Schlös­s­la statt.

Gera­de mit Blick auf die jüng­sten Höchst­stän­de bei der 7‑Ta­ge-Inzi­denz infol­ge der Omi­kron-Wel­le sei­en nie­der­schwel­li­ge Impf­an­ge­bo­te wich­tig, hofft Land­rat Klaus Peter Söll­ner auf eine ähn­lich gro­ße Reso­nanz wie bei den letz­ten Son­der­impf­ak­tio­nen. Letzt­lich habe sich gera­de anhand der ver­gan­gen Ter­mi­ne die hohe Akzep­tanz der Imp­fung und die ent­spre­chen­de Bereit­schaft der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gezeigt. Denn auch wenn eine Infek­ti­on durch die Imp­fung nicht in jedem Fall ver­mie­den wer­de, bie­te sie immer noch den besten Schutz gegen schwe­re Krankheitsverläufe.

Die Imp­fun­gen fin­den in Zusam­men­ar­beit mit dem Impf­zen­trum des Land­krei­ses Kulm­bach statt. Eine vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung ist nicht not­wen­dig. Die Ver­ant­wort­li­chen bit­ten dar­um, den Impf­pass, die Ver­si­che­rungs­kar­te sowie den Per­so­nal­aus­weis und mög­lichst auch die aus­ge­füll­te Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung und den Ana­mne­se­bo­gen mit­zu­brin­gen. Letz­te­re kön­nen über die Web­sei­te des Land­krei­ses Kulm­bach unter https://​www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​h​o​m​e​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​i​m​p​f​z​e​n​t​r​u​m​-​k​u​l​m​b​a​ch/ her­un­ter­ge­la­den werden.