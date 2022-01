Antrag gemäß §25 der Geschäfts­ord­nung – Ein­fä­del­spur Bahnhofstraße

Sehr geehr­ter Hr. Bürgermeister,

sehr geehr­te Kol­le­gin­nen und Kollegen,

hier­mit bean­tra­gen wir eine Ein­fä­del­spur auf der Bahn­hof­stra­ße für den links abbie­gen­den Ver­kehr aus dem Alten Neu­ho­fer Weg.

Begrün­dung: Bedingt durch das hohe Ver­kehrs­auf­kom­men in der Bahn­hof­stra­ße, ins­be­son­de­re in den Zei­ten des Berufs­ver­kehrs, ist ein Links­ab­bie­gen aus dem Alten Neu­ho­fer Weg in die Bahn­hof­stra­ße nur schwer, bzw. mit hoher War­te­zeit, möglich.

Durch die­se Situa­ti­on kommt es zu einem Rück­stau im Alten Neu­ho­fer Weg, der wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten des dor­ti­gen Ein­zel­han­dels nicht uner­heb­lich fre­quen­tiert ist. Wäh­rend der War­te­zeit eines Links­ab­bie­gers ist auch ein Abbie­gen Rich­tung Pfar­rer-Dr. Vogel-Stra­ße nicht möglich.

Auf­grund des an die­ser Ört­lich­keit vor­han­de­nen Ver­kehrs­raums mit einer nahe­zu fahr­bahn­brei­ten Sperr­flä­che wird vor­ge­schla­gen, aus den guten Erfah­run­gen mit Ein­fä­del­spu­ren im Bereich der Nürn­ber­ger Straße/​B2 zu pro­fi­tie­ren und die vor­han­de­ne Sperr­flä­che zu einer Ein­fä­del­spur umzuwidmen.

Der Ver­kehrs­aus­schuss möge in öffent­li­cher Sit­zung beschlie­ßen: Um das Links­ab­bie­gen vom Alten Neu­ho­fer Weg in die Bahn­hof­stra­ße zu erleich­tern, wird auf der Flä­che der jetzt vor­han­de­nen Sperr­flä­che eine Ein­fä­del­spur eingerichtet.

Mit freund­li­chen Grüßen

Claus Spie­ler

(Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der)