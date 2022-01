„Von Staub lernen“

Forscher*innen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wol­len die Fol­gen von ein­ge­at­me­tem Mikro­pla­stik ergrün­den. Um die­se bes­ser zu ver­ste­hen, haben sie in einer inter­dis­zi­pli­nä­ren Stu­die die Zusam­men­hän­ge der Gesund­heits­ge­fah­ren von Par­ti­keln wie zum Bei­spiel Ruß, Schleif­staub oder Asbest mit deren phy­si­ka­li­schen Eigen­schaf­ten her­aus­ge­ar­bei­tet. Durch Ver­glei­che mit den Eigen­schaf­ten von Mikro­pla­stik­par­ti­keln kön­nen so exak­te­re Aus­sa­gen über deren poten­zi­ell gesund­heits­ge­fähr­den­de Wir­kun­gen getrof­fen werden.

Mikro­pla­stik ist über­all in der Umwelt zu fin­den, auch in der Atmo­sphä­re. Dadurch atmen wir in unse­rem All­tag stän­dig mikro­sko­pisch klei­ne Pla­stik­par­ti­kel ein. Drin­gen die­se in die Atem­we­ge ein, kann das mög­li­cher­wei­se gesund­heits­schäd­lich sein. Um die Gefah­ren, die von Mikro­pla­stik in der Luft aus­ge­hen, ver­läss­lich ein­schät­zen zu kön­nen, gibt es jedoch noch nicht aus­rei­chend vie­le wis­sen­schaft­li­che Stu­di­en. In einem Über­sichts­ar­ti­kel hat nun ein an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth koor­di­nier­tes For­schungs­team das Wis­sen über die bereits gut unter­such­ten Gesund­heits­ge­fah­ren ver­schie­de­ner Mikro­par­ti­kel zusam­men­ge­tra­gen und mit den Eigen­schaf­ten von Mikro­pla­stik ver­gli­chen, um damit mög­li­che Gefah­ren von Mikro­pla­stik zu erkennen.

Das inter­dis­zi­pli­nä­re Team um die Bay­reu­ther Mikro­pla­stik-For­scher Prof. Dr. Hol­ger Kress und Prof. Dr. Chri­sti­an Laforsch kon­zen­trier­te sich auf Mikro­par­ti­kel wie bei­spiels­wei­se Asbest, Ruß­par­ti­kel aus Auto­ab­ga­sen oder Stäu­ben, die beim Schlei­fen von Holz oder Stein ent­ste­hen. Das Augen­merk leg­ten die Autor*innen aus den Fach­be­rei­chen Phy­sik, Bio­lo­gie, Bio­che­mie, Medi­zin und Nano-Sci­en­ces dabei beson­ders auf die Rol­le von phy­si­ka­li­schen und che­mi­schen Eigen­schaf­ten der Par­ti­kel für deren Toxi­zi­tät. Para­me­ter wie die Grö­ße, Form und Ober­flä­chen­la­dung der Par­ti­kel, aber auch deren Bestän­dig­keit in der Lun­ge und an den Par­ti­keln haf­ten­de Bak­te­ri­en und Bio­mo­le­kü­le kön­nen ihr Gefah­ren­po­ten­ti­al beein­flus­sen. Zum Bei­spiel sind lan­ge Fasern oft gefähr­li­cher als kom­pak­te Par­ti­kel, da lan­ge Fasern auf­grund ihrer Form schlech­ter vom Kör­per besei­tigt wer­den kön­nen und so dau­er­haf­te Ent­zün­dun­gen in betrof­fe­nen Gewe­ben mög­lich sind. Dadurch kön­nen sol­che faser­för­mi­gen Mikro­par­ti­kel krebs­er­zeu­gend sein, was bei­spiels­wei­se für Asbest bereits lan­ge bekannt ist.

Kennt man die Bedeu­tung der phy­si­ka­li­schen und che­mi­schen Eigen­schaf­ten für die gesund­heit­li­chen Aus­wir­kun­gen der Mikro­par­ti­kel, las­sen sich mög­li­che Gefah­ren von Mikro­pla­stik für die mensch­li­che Gesund­heit frü­her erken­nen, so die Wissenschaftler*innen. „Die­ses Wis­sen ermög­licht es uns, wich­ti­ge offe­ne Fra­gen zum Gefah­ren­po­ten­zi­al von Mikro­pla­stik zu iden­ti­fi­zie­ren. Dadurch kön­nen wir zu einer ziel­ge­rich­te­ten Erfor­schung und schnel­le­ren Bewer­tung des Risi­kos von Mikro­pla­stik für den Men­schen bei­tra­gen“, erklärt Prof. Dr. Hol­ger Kress, Initia­tor der Stu­die und Pro­fes­sor für Bio­lo­gi­sche Phy­sik an der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

„Mit unse­rer Arbeit hel­fen wir, die grund­le­gen­den Mecha­nis­men hin­ter den gesund­heit­li­chen Aus­wir­kun­gen von Mikro­par­ti­keln zu ver­ste­hen. Vie­les, was schon für ande­re Mikro­par­ti­kel bekannt ist, lässt sich viel­leicht auch auf Mikro­pla­stik über­tra­gen“, ergänzt Simon Wie­land, Erst­au­tor des Arti­kels und Dok­to­rand an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Daher sei es wich­tig, von die­sem Wis­sen zu pro­fi­tie­ren, um eine schnel­le Ein­schät­zung des Risi­kos von Mikro­pla­stik in der Atem­luft zu ermöglichen.

Jetzt kom­me es dar­auf an, die neu gewon­ne­nen Erkennt­nis­se zur Anwen­dung zu brin­gen. „Zu den phy­si­ka­li­schen und che­mi­schen Eigen­schaf­ten von Mikro­pla­stik gibt es noch vie­le offe­ne Fra­gen. Mikro­pla­stik ist nicht gleich Mikro­pla­stik, son­dern setzt sich aus vie­len ver­schie­de­nen Par­ti­keln unter­schied­li­cher che­mi­scher Zusam­men­set­zung, Ober­flä­chen­ei­gen­schaf­ten, Form und Grö­ße zusam­men“, sagt Prof. Dr. Chri­sti­an Laforsch, Spre­cher des Son­der­for­schungs­be­reichs 1357 Mikro­pla­stik der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und Inha­ber des Lehr­stuhls für Tier­öko­lo­gie I. Des­halb sei es jetzt von gro­ßer Bedeu­tung, die­se Viel­falt auch in der toxi­ko­lo­gi­schen For­schung zu berück­sich­ti­gen. Nur so lie­ßen sich die Aus­wir­kun­gen von Mikro­pla­stik auf Mensch und Umwelt umfas­send ver­ste­hen, so das Fazit des Forschers.

Die Stu­die „From pro­per­ties to toxi­ci­ty: com­pa­ring micro­pla­stics to other air­bor­ne micro­par­ti­cles” ent­stand im Rah­men des Lebens­wis­sen­schaft­li­chen Kol­legs der Stu­di­en­stif­tung des deut­schen Vol­kes in einer Zusam­men­ar­beit mit dem Son­der­for­schungs­be­reich 1357 Mikro­pla­stik der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Sie erschien im Jour­nal of Hazar­dous Mate­ri­als und ist frei abruf­bar unter: https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​6​/​j​.​j​h​a​z​m​a​t​.​2​0​2​1​.​1​2​8​151