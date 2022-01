Wäh­rend aktu­ell die Euro­pa­mei­ster­schaft auf Hoch­tou­ren läuft, gehen auch die Erlan­ger Bun­des­li­ga­hand­bal­ler wie­der ihrer schweiß­trei­ben­den Arbeit nach. Seit 10 Tagen befin­det sich der HCE auch ohne sei­ne Natio­nal­spie­ler Stei­nert, Firn­ha­ber und Over­by nun in der kur­zen, aber inten­si­ven Win­ter­vor­be­rei­tung. Nach­dem der Schwer­punkt zu Beginn der Vor­be­rei­tung eher auf dem ath­le­ti­schen Bereich lag, dür­fen die Erlan­ger am kom­men­den Don­ners­tag und Frei­tag wie­der den Ball in die Hand neh­men und zwei Test­spie­le bestreiten.

HCE-Trai­ner Raúl Alon­so ist zufrie­den mit der bis­he­ri­gen Per­for­mance sei­nes Teams: „Nach zehn Tagen Vor­be­rei­tung passt sich die Mann­schaft der neu­en Bela­stung und dem geän­der­ten Rhyth­mus lang­sam an. Ich bin sehr zufrie­den mit dem Grund-Zugang der Mann­schaft und ihrer Bereit­schaft die­se Ver­än­de­run­gen anzunehmen“.

Bevor der HCE am Sams­tag, den 5. Febru­ar beim VfL Gum­mers­bach um den Ein­zug ins Pokal Final4 kämpft, ste­hen drei Test­spie­le auf dem Pro­gramm. Das erste Kräf­te­mes­sen des neu­en Jah­res absol­vie­ren die Erlan­ger dabei am mor­gi­gen Don­ners­tag in hei­mi­scher Hal­le gegen den Zweit­li­gi­sten HSC 2000 Coburg (Anwurf 17:00 Uhr). Nur einen Tag spä­ter rei­sen die Fran­ken zum Liga­kon­kur­ren­ten FRISCH AUF! Göp­pin­gen. Den letz­ten Test vor dem „End­spiel um Ham­burg“ bestrei­ten Niko­lai Link & Co. am 29. Janu­ar aus­wärts bei der SG BBM Bietigheim.

„Bei den bei­den kom­men­den Test­spie­len habe ich die Gele­gen­heit zu sehen, wie sich jeder Spie­ler prä­sen­tie­ren möch­te. Da uns eini­ge Spie­ler feh­len, erhal­ten die ande­ren eine gute Mög­lich­keit sich im Wett­kampf zu zei­gen und sich für die Mann­schaft zu emp­feh­len“, so Raúl Alonso.

HCE-Fans kön­nen das Spiel­ge­sche­hen gegen Coburg über den Live­ticker (Twit­ter) mit­ver­fol­gen.