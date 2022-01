Schwim­men ist gesund, da es den gesam­ten Kör­per bean­sprucht und das Herz-Kreis­lauf-System in Schwung bringt. Im und auf dem Was­ser stellt sich aber auch immer die Fra­ge nach der Sicher­heit. Daher ist es beson­ders wich­tig, das Schwim­men rich­tig zu erler­nen, um sich auch in kri­ti­schen Situa­tio­nen sicher im Was­ser bewe­gen zu kön­nen. Die DLRG-Jugend Bay­ern und die AOK Bay­ern enga­gie­ren sich des­halb gemein­sam mit der Schul­ak­ti­on „Siche­re Schwim­mer“ an baye­ri­schen Grundschulen.

An der Grund­schu­le Bur­ge­brach wird erneut für die 2. – 4. Klas­sen ein beson­de­rer Schwimm­un­ter­richt durch­ge­führt. „Spe­zi­ell aus­ge­bil­de­te DLRG-Schwimm­trai­ner unter­stüt­zen die Lehr­kräf­te im Schwimm­un­ter­richt“, so Caro­lin See­bach von der DLRG. Die Kin­der erler­nen das Schwim­men durch die indi­vi­du­el­le Betreu­ung schnel­ler und nach­hal­ti­ger. Ziel ist, dass die Grund­schü­ler am Ende des Schul­jah­res das Jugend­schwimm­ab­zei­chen in Bron­ze able­gen. Damit gel­ten Kin­der als siche­re Schwim­me­rin­nen und Schwimmer.

Die­ses Ange­bot besteht bereits seit 2013. Mehr als 20.000 Schü­le­rin­nen und Schü­ler haben seit­her von der Akti­on pro­fi­tiert. „Wir för­dern die Schul­ak­ti­on, da Kin­der, die früh­zei­tig schwim­men ler­nen, weni­ger gefähr­det sind, im Was­ser in schwie­ri­ge Situa­tio­nen zu gera­ten oder gar zu ertrin­ken“, erklärt Doro­thea Hil­gert, Bewe­gungs­fach­kraft der AOK in Bam­berg. So trai­nie­ren sie früh­zei­tig ihre Beweg­lich­keit, eige­ne Bewe­gungs­mu­ster und ihr Koor­di­na­ti­ons­ver­mö­gen. Schwim­men zählt zu den gesün­de­sten Sport­ar­ten, da es den gesam­ten Orga­nis­mus akti­viert und die Aus­dau­er stei­gert. „Regel­mä­ßi­ges Schwim­men hilft auch, Volks­krank­hei­ten wie bei­spiels­wei­se Adi­po­si­tas oder Dia­be­tes effek­tiv vor­zu­beu­gen,“ sagt Doro­thea Hilgert.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu der Schul­ak­ti­on gibt es bei Jonas Rei­ser von der DLRG-Jugend Bay­ern unter der Ruf­num­mer 09181 3201–220.