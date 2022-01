Mit sei­ner Face­book­sei­te „Nach­denk­li­che Sprü­che mit Bil­der“ hat Wil­ly Nach­denk­lich inner­halb kür­ze­ster Zeit eine gro­ße Fan­ge­mein­de im Netz um sich geschart und medi­al immer wie­der auf sich Auf­merk­sam gemacht. Mitt­ler­wei­le hat der lin­gu­isti­sche Influ­en­cer zwei Bücher ver­öf­fent­licht und bei sei­ner erfolg­rei­chen Lese­tour ein neu­es Publi­kum für sich erobert. Mit sei­nem Debut „Schatz your Maus“ beweist Wil­ly Nach­denk­lich jetzt sein Talent als Stand-up Come­di­an. Seich­ten Humor und vor­her­seh­ba­re Wit­ze sucht man hier aller­dings ver­ge­bens. Denn sei­ne Wit­ze kom­men nicht mit dem Dampf­ham­mer daher, son­dern for­dern das Publi­kum und regen zum Nach­den­ken an. Nicht umsonst bezeich­net sich Wil­ly Nach­denk­lich gern als selbst­er­nann­ter Bür­ger­mei­ster von Absur­di­stan und grenzt sich in sei­nem Pro­gramm klar vom Main­stream-Come­dy ab. Getra­gen wird die Show von „Nach­denk­li­che Sprü­che mit Bilder“-Elementen, wit­zi­gen Rap-Ein­la­gen und einer Neu­in­ter­pre­ta­ti­on des Kas­perl-Thea­ters, die in die­ser Form sicher noch nir­gends zu sehen war.

Wil­ly Nach­denk­lich: Schatz your Maus!