Natio­na­le Aus­zeich­nung des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Bil­dung und For­schung und der Deut­schen UNESCO-Kom­mis­si­on für Bil­dung für nach­hal­ti­ge Entwicklung

Zum Jah­res­wech­sel erhielt die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main gleich zwei sehr erfreu­li­che Nach­rich­ten: Zum einen kann sie sich wei­ter mit dem Qua­li­täts­sie­gel „Umwelt​bil​dung​.Bay​ern“ schmücken. Die­se Aus­zeich­nung kam vom Baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ste­ri­um. Zum ande­ren wur­de ihr vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung im Rah­men des neu­en UNESCO-Pro­gram­mes „BNE 2030“ die „Natio­na­le Aus­zeich­nung – Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung“ verliehen.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner sieht damit den Weg bestä­tigt, den der Land­kreis und der Kreis­tag schon vor über 20 Jah­ren ein­ge­schla­gen hat: „Mit der Umwelt­sta­ti­on kön­nen wir seit der Eröff­nung 1999 nie­der­schwel­li­ge und an unse­re Regi­on ange­pass­te Umwelt­bil­dungs­an­ge­bo­te für die gesam­te Bevöl­ke­rung machen.“ Von Beginn an ist im Kon­zept die „Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung“, kurz BNE, ver­an­kert. Dahin­ter ver­ber­gen sich welt­weit von der UNESCO defi­nier­te Zie­le, die Men­schen­wür­de und Chan­cen­ge­rech­tig­keit für alle in einer intak­ten Umwelt ermög­li­chen sollen.

Das Mot­to „Glo­bal den­ken, lokal han­deln“, das schon den Agen­da-Pro­zess der 90er Jah­re präg­te, gilt noch immer und wur­de vor eini­gen Jah­ren durch 17 Zie­le für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung, die soge­nann­ten Sustainab­le Deve­lo­p­ment Goals /SDG´s, ergänzt. Doch wie kann die­ses „Kli­ma­kon­fe­renz-Eng­lisch“ in die All­tags­welt von Schu­len, Haus­hal­ten oder Betrie­ben über­setzt werden?

Hier sieht der Lei­ter der Umwelt­sta­ti­on, Micha­el Stro­mer, mit sei­nem Team den wesent­li­chen Auf­trag: „Die Zusam­men­hän­ge sind oft sehr kom­plex und es gibt kei­ne ein­fa­chen Ant­wor­ten, zum Bei­spiel im Umgang mit Müll oder mit der Land­schaft. Und so sind es eher die klei­nen Bei­trä­ge, die klei­ne Ver­än­de­rung von Gewohn­hei­ten, die wir ver­su­chen, den Teil­neh­mern unse­rer Ange­bo­te zu ver­mit­teln. Das gilt zum Bei­spiel für Kur­se über die Nut­zung selbst gesam­mel­ter Kräu­ter statt von Instant­ge­wür­zen genau­so wie für Gesprä­che mit Schüler/​innen über die Län­ge des täg­li­chen Duschens.“

Dabei scheut die Umwelt­sta­ti­on aber auch vor grö­ße­ren Pro­jek­ten wie der „Attrak­ti­vie­rung Kor­di­gast“ als Ange­bot für umwelt­freund­li­che Erho­lung und Frei­zeit­ge­stal­tung oder der Pro­jekt­lei­tung der „Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura“ nicht zurück.

Was das „Nor­mal­pro­gramm“ angeht, kann die Umwelt­sta­ti­on auf die För­de­rung durch das baye­ri­sche Umwelt­mi­ni­ste­ri­um zäh­len. Die­se För­de­rung muss aller­dings jähr­lich bean­tragt und mit geziel­ten Ange­bo­ten hin­ter­legt sein. „Und genau dafür ist es auch gut, als qua­li­täts­vol­ler Anbie­ter im Umwelt­bil­dungs­be­reich aner­kannt und aus­ge­zeich­net zu sein“, so Land­rat Meiß­ner, der dem Team der Umwelt­sta­ti­on für des­sen Arbeit und die ver­schie­de­nen Initia­ti­ven aus­drück­lich dankte.