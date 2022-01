Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Auf Lebens­mit­tel für knapp 4 Euro hat­te es am Mon­tag­nach­mit­tag eine 25-jäh­ri­ge Frau in einem Geschäft im Bam­ber­ger Osten abge­se­hen. Die Frau woll­te das Die­bes­gut ohne Bezah­lung ver­steckt in ihrer Hand­ta­sche aus dem Laden schmuggeln.

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend kurz vor 18.00 Uhr fie­len in einem Geschäft im Bam­ber­ger Nor­den zwei Män­ner auf, wobei einer davon sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack mit Waren füll­te und an sei­nem Beglei­ter über­gab. Als der 23-jäh­ri­ge Mann das Geschäft ver­las­sen woll­te, rann­te die­ser plötz­lich in Rich­tung Aus­gang, konn­te aber von zwei beherz­ten Zeu­gen ver­folgt und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten wer­den, wäh­rend der zwei­te Täter uner­kannt flüch­te­te. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf knapp 10 Euro beziffert.

BAM­BERG. Mon­tag­früh wur­de die Poli­zei von einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt dar­über infor­miert, dass dort ein 15-Jäh­ri­ger fest­ge­hal­ten wird, der einen Ener­gy-Drink gestoh­len hat­te. Wie sich her­aus­stell­te, war der jun­ge Mann vor­her bereits drei­mal in dem­sel­ben Geschäft und ent­wen­de­te jeweils eine Geträn­ke­do­se. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf knapp 10 Euro.

Ein­bruch in leer­ste­hen­des Haus scheitert

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh kurz vor 00.30 Uhr wur­de die Poli­zei über einen Ein­bruch in ein leer­ste­hen­des Wohn­haus in der Gar­ten­stadt infor­miert. Beim Ein­tref­fen meh­re­rer Poli­zei­strei­fen war der etwa 50-jäh­ri­ge Mann, ca. 175 cm groß, schlank, unge­pfleg­te Erschei­nung, mit dunk­lem Ruck­sack, bereits auf der Flucht in Rich­tung Spinn­sey­er und konn­te trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung nicht mehr auf­ge­fun­den wer­den. Nach Spu­ren­la­ge stell­te sich her­aus, dass der Täter nicht im Gebäu­de war, son­dern sich nur an einem Fen­ster zu schaf­fen machte.

Die Poli­zei bit­tet wei­te­re Zeu­gen, die nähe­re Anga­ben zu der Per­son machen kön­nen, sich unter Tel.: 0951/9129–210 zu melden.

Spie­gel an VW Cad­dy abgetreten

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­früh, 10.00 Uhr, und Mon­tag, 08.00 Uhr, hat ein Unbe­kann­ter in der Kasern­stra­ße an einem dort gepark­ten schwar­zen VW Cad­dy den Spie­gel abge­tre­ten. Dadurch ist dem Fahr­zeug­hal­ter Sach­scha­den von etwa 300 Euro entstanden.

Unter Tel.: 0951/9129–210 sucht die Poli­zei Zeu­gen, die Anga­ben zum Täter machen können.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Mon­tag­früh kurz vor 10.00 Uhr ver­gaß ein 74-jäh­ri­ger Rent­ner auf dem Park­platz des Bam­ber­ger Kran­ken­hau­ses wäh­rend des Bezah­lens am Park­schein­au­to­mat an sei­nem Mer­ce­des mit Auto­ma­tik­ge­trie­be den Rück­wärts­gang her­aus­zu­neh­men, wes­halb das Fahr­zeug nach hin­ten weg­roll­te. Als der Auto­fah­rer sein Miss­ge­schick bemerk­te, rann­te er zurück, häng­te sich an die geöff­ne­te Fah­rer­tü­re, wodurch er etwa zehn Meter mit­ge­schlif­fen wur­de, bevor sich der Wagen an zwei ande­ren gepark­ten Pkws fest­fuhr. Ins­ge­samt wur­den neun gepark­te Fahr­zeu­ge beschä­digt. Der Scha­den wird von der Poli­zei auf knapp 31.000 Euro bezif­fert. Der Rent­ner muss­te leicht­ver­letzt im Kli­ni­kum Bam­berg behan­delt werden.

14-Jäh­ri­ger hat­te Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend wur­den vier jun­ge Bur­schen dabei beob­ach­tet, wie sie eine Schu­le im Bam­ber­ger Osten betra­ten. Bei der Kon­trol­le eines 14-Jäh­ri­gen fan­den die Beam­ten in der Jacken­ta­sche einen Crus­her sowie eine Tüte mit Mari­hua­na-Anhaf­tun­gen vor, was beschlag­nahmt wur­de. Der 14-Jäh­ri­ge muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

LAIM­BACH. Bereits in der Zeit zwi­schen Mitt­woch, 12.00 Uhr und Don­ners­tag 14.00 kam es im Ort zu einer Unfall­flucht. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer fuhr gegen den Zaun des Spiel­plat­zes und ver­ließ die Unfallört­lich­keit ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro zu küm­mern. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, sach­dien­li­che Hin­wei­se geben?

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Dro­gen sichergestellt

Bam­berg. Eini­ge Gramm Mari­hua­na hat­te am Mon­tag­abend ein 28jähriger Rad­fah­rer bei sich, als er im Bam­ber­ger Osten von einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Von sei­ner Anhal­tung völ­lig über­rascht, hän­dig­te er das Rausch­gift ohne Umschwei­fe an die Poli­zei­be­am­ten aus. Er wird nun wegen ille­ga­len Dro­gen­be­sit­zes angezeigt.

Füh­rer­schein ungül­tig – Aus­weis gefälscht

Hirschaid. Bei der Kon­trol­le eines 26jährigen Alba­ners durch Schlei­er­fahn­der der Auto­bahn­po­li­zei am Mon­tag­vor­mit­tag auf der A 73, im Bereich der AS Hirschaid, stell­te sich her­aus, dass sich der Mann seit län­ge­rem ille­gal in Deutsch­land auf­hält und arbei­tet. Sei­nen alba­ni­schen Füh­rer­schein hat­te er nicht umschrei­ben las­sen. Bei der Durch­su­chung sei­nes Miet­wa­gens wur­de zudem eine gefälsch­te ita­lie­ni­sche Iden­ti­täts­kar­te auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt und sein Pass zur Vor­be­rei­tung aus­län­der­recht­li­cher Maß­nah­men ein­be­hal­ten. Straf­an­zei­gen wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, eines Urkun­den­de­lik­tes und ille­ga­len Auf­ent­halts folgen.

Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken / Land­kreis Bayreuth

Ecsta­sy-Tablet­ten in der Unter­ho­se versteckt

A9 / HAAG, LKR. BAY­REUTH. Nur ein ver­meint­lich gutes Ver­steck wähl­te am Mon­tag­mit­tag ein pol­ni­scher Auto­fah­rer, den Zoll­be­am­te am Mon­tag­mit­tag auf einem Park­platz an der Auto­bahn A9 in Rich­tung Mün­chen aus dem Ver­kehr zogen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth über­nahm die Ermittlungen.

Gegen 11.45 Uhr stell­ten die Beam­ten bei der Kon­trol­le des 29-Jäh­ri­gen fest, dass der Mann offen­bar unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss steht. Nach­dem ein Atem­al­ko­hol­test einen Wert von über 0,3 Pro­mil­le ange­zeigt hat­te, ver­lief auch der Dro­gen­test posi­tiv auf Amphetamin.

Bei der genau­en Durch­su­chung des Rei­sen­den ent­deck­ten die Ein­satz­kräf­te dann noch rund 30 Ecsta­sy-Tablet­ten, die der Pole, ver­steckt in einer Pla­stik­tü­te in sei­ner Unter­ho­se, bei sich trug. Wie sich wei­ter­hin her­aus­stell­te, bestand gegen den Mann zudem ein Ein­trag im Fahndungsbestand.

Kri­mi­nal­be­am­te aus Bay­reuth füh­ren die wei­te­ren Ermitt­lun­gen gegen den Tat­ver­däch­ti­gen, der sich nun wegen eines Ver­ge­hens nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie Ver­stö­ßen wegen Fah­rens unter Dro­gen- und Alko­hol­ein­fluss ver­ant­wor­ten muss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Grä­fen­berg. Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de zwi­schen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr die Heck­schei­be eines Fir­men­wa­gens ein­ge­schla­gen, der in der „Egloff­stei­ner Stra­ße“ geparkt war. Als der 48-jäh­ri­ge Fah­rer des wei­ßen Peu­geots früh das Anwe­sen ver­ließ, war das Auto noch unbe­schä­digt. Ein 70-jäh­ri­ger Nach­bar gab noch an, das Auto um 15:30 Uhr eben­falls noch unver­sehrt gese­hen zu haben. Am Fahr­zeug ent­stand ein Scha­den in Höhe von 400 Euro und die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Gestern Mor­gen, um kurz nach halb acht, fuhr die Fah­re­rin eines schwar­zen Audi A6 an der Kreu­zung Theo­dor-Heuss-Allee/­Bahn­hofs­platz über die Rot­licht zei­gen­de Ampel, als gera­de zwei Schul­kin­der am dor­ti­gen Fuß­gän­ger­über­weg die Fahr­bahn über­que­ren woll­ten. Die, aus Rich­tung Bahn­hof kom­men­den, Kin­der waren an der Grün­licht zei­gen­den Fuß­gän­ger­am­pel auf die Fahr­bahn gelau­fen, als die Audi-Fah­re­rin das für sie gel­ten­de Rot­licht miss­ach­te­te und mit deut­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit über die Kreu­zung in Rich­tung Eisen­bahn­brücke fuhr. Die Poli­zei Forch­heim hat Ermitt­lun­gen wegen Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung auf­ge­nom­men und sucht nun wei­te­re Zeu­gen des Vor­falls. Ins­be­son­de­re wer­den die Eltern der gefähr­de­ten und bis­lang noch unbe­kann­ten Kin­der gebe­ten, sich mit hie­si­ger Poli­zei­dienst­stel­le in Ver­bin­dung zu setzen!

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fuß­gän­ge­rin angefahren

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend kam es auf der Kreu­zung der Bahn­hof­stra­ße zur B 289 zu einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem eine Fuß­gän­ge­rin leicht ver­letzt wur­de. Ein 54-Jäh­ri­ger bog mit sei­nem VW Golf von der Bahn­hof­stra­ße aus kom­mend bei Grün­licht nach links in die Bun­des­stra­ße ein und über­sah dabei die 31-Jäh­ri­ge, die eben­falls gera­de die Fahr­bahn an der Ampel über­quer­te. Er stieß mit sei­ner Motor­hau­be gegen die Frau und ver­letz­te sie am Bein, sodass sie zur Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert wer­den muss­te. Am VW ent­stand ein gerin­ger Sach­scha­den von etwa 300 Euro.

Histo­ri­sches Stra­ßen­schild gestohlen

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter ein histo­ri­sches Stra­ßen-/Haus-Num­mern-Schild „Lend 1“, wel­ches an der Haus­wand ver­schraubt war und einen Wert von etwa 20 Euro hat­te. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­bleib des Schil­des erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 oder die Poli­zei­wa­che Alten­kunst­adt, 09572/386720.

Zwi­schen Trak­tor und Anhän­ger eingeklemmt

LICH­TEN­FELS – BUCH AM FORST. Am Mon­tag­mit­tag woll­te ein 60-jäh­ri­ger Land­wirt sei­nen Anhän­ger, einen Beton­mi­scher, vom Trak­tor abkop­peln und stell­te sich dazu zwi­schen die bei­den land­wirt­schaft­li­chen Maschi­nen, um die Hydrau­lik zu bedie­nen. Dabei klemm­te er sich zwi­schen Trak­tor und Anhän­ger ein und ver­letz­te sich an der Hüf­te. Der 60-Jäh­ri­ge konn­te sich eigen­stän­dig befrei­en und den Ret­tungs­dienst ver­stän­di­gen, von wel­chem er zur sta­tio­nä­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert wurde.