Dr. Kri­stin Kne­bel hat Anfang des Jah­res neue Auf­ga­be als Muse­ums­di­rek­to­rin angetreten

Zu Beginn des Jah­res hat Dr. Kri­stin Kne­bel ihre neue Auf­ga­be als Direk­to­rin der Bam­ber­ger Muse­en ange­tre­ten. „Wir sind glück­lich, dass wir mit Dr. Kri­stin Kne­bel eine renom­mier­te und gut ver­netz­te Lei­te­rin für unse­re Muse­en gewon­nen haben. Gemein­sam mit ihr wol­len wir eine inhalt­li­che Neu­aus­rich­tung der Städ­ti­schen Muse­en vor­an­trei­ben“, beto­nen Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp bei ihrem Antritts­be­such und sagen ihr jeg­li­che Unter­stüt­zung bei die­sem umfang­rei­chen Vor­ha­ben zu.

Dr. Kri­stin Kne­bel tritt die Nach­fol­ge von Dr. Regi­na Hane­mann an und war von 2009–2018 Per­sön­li­che Refe­ren­tin des Gene­ral­di­rek­tors der Muse­en der Klas­sik Stif­tung Wei­mar und lei­te­te dort seit 20219 die Abtei­lung „Samm­lun­gen und Wissenschaft“.

Zu Kne­bels Auf­ga­ben­be­reich in Bam­berg gehört neben der inhalt­li­chen Neu­aus­rich­tung der Städ­ti­schen Muse­en auch die Ent­wick­lung einer Muse­ums­stra­te­gie unter Ein­be­zug der aktu­el­len Dis­kus­sio­nen in der Muse­ums­welt. Erste span­nen­de Ideen hat die pro­mo­vier­te Kunst­hi­sto­ri­ke­rin für das Histo­ri­sche Muse­um in der Alten Hof­hal­tung bereits skiz­ziert: Dem­nach sol­len Welt­erbe­kon­zept und regio­nal­ge­schicht­li­che Aus­stel­lungs­be­rei­che mit­ein­an­der ver­bun­den wer­den, um die Besuchs­zah­len deut­lich zu stei­gern. Die neue Direk­to­rin hält eine digi­ta­le Stra­te­gie und die Ent­wick­lung eines Kon­zepts für Kul­tu­rel­le Bil­dung für zen­tra­le Auf­ga­ben. Dazu kommt die Neu­kon­zep­ti­on der ver­schie­de­nen Aus­stel­lungs­stand­or­te der Muse­en. Bei­spiel­haft für das Histo­ri­sche Muse­um in der Alten Hof­hal­tung auf dem Dom­berg erläu­ter­te sie erste Ideen: „Die Schaf­fung von Räu­men für selbst­be­stimm­tes Erkun­den mit Labor­cha­rak­ter und eine stär­ke­re Ein­bin­dung inter­ak­ti­ver, digi­ta­ler Medi­en, ein neu gestal­te­ter offe­ner und frei zugäng­li­cher Ein­gangs­be­reich mit Muse­ums­shop und Café wären aus mei­ner Sicht eben­falls denk­bar“, erklärt Dr. Kri­stin Kne­bel. Für die von den Städ­ti­schen Muse­en genutz­ten Räu­me der Alten Hof­hal­tung möch­te sie schon bald mit der Baye­ri­schen Schlös­ser­ver­wal­tung über ein neu­es Gesamt­nut­zungs­kon­zept ins Gespräch kommen.

„Mit Dr. Kri­stin Kne­bel haben wir eine höchst kom­pe­ten­te neue Lei­te­rin. Sie hat kla­re Visio­nen und ist bereit, zum Woh­le unse­rer Muse­en neue Wege zu gehen. Dar­auf dür­fen sich die Bamberger:innen und Gäste unse­rer schö­nen Stadt freu­en“, betont Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Siebenhaar.