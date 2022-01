Jeden Mon­tag von 9.00 bis 11.00 Uhr bie­tet die AWO Forch­heim in den Räu­men Ihrer Geschäfts­stel­le in der Kasern­stra­ße 7 einen offe­nen Näh­treff an. Gemein­sam, auch ger­ne unter Anlei­tung, besteht die Mög­lich­keit Hand­ar­bei­ten zu erle­di­gen, zu Nähen, zu Stricken, zu Häkeln oder auch zu Basteln. Der Näh­treff, der allen Frau­en offen­steht, wird kosten­frei – mit Kin­der­be­treu­ung – ange­bo­ten. Als Teil des Pro­jekts „Mama lernt deutsch“ dient der Näh­treff auch Frau­en mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund dazu, die deut­sche Spra­che zu üben und Kon­tak­te zu knüp­fen. Der Näh­treff wird jedoch aus­drück­lich für alle Frau­en ange­bo­ten – mit oder ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Das Ange­bot kann jeder­zeit ohne Anmel­dung besucht werden.



Chri­sti­ne Schmitt