State­ment von Rai­ner Lud­wig, ener­gie­po­li­ti­scher Spre­cher der FREIE WÄH­LER Landtagsfraktion:

„Es freut uns FREIE WÄH­LER im Baye­ri­schen Land­tag sehr, dass Mini­ster­prä­si­dent Söder immer häu­fi­ger auf unse­re ener­gie­po­li­ti­schen Leit­li­ni­en ein­schwenkt – so auch jetzt bei der Ener­gie­steu­er­re­form. Denn bereits am 11. Novem­ber 2021 haben wir in einer Aktu­el­len Stun­de umfas­sen­de und grund­le­gen­de Refor­men der Ener­gie­prei­se angeregt.

Die jet­zi­gen For­de­run­gen Söders decken sich dabei inhalt­lich nahe­zu iden­tisch mit mei­nen Aus­sa­gen zur Ener­gie­preis­kri­se: Neben einem ein­heit­li­chen euro­päi­schen Indu­strie­strom­preis von unter 4 ct/​kWh habe ich schon damals auch die Sen­kung der Strom­steu­er auf das euro­päi­sche Mit­tel­maß sowie die Anpas­sung der Mehr­wert­steu­er für Ener­gie auf die in den EU-Mit­glieds­staa­ten redu­zier­ten Sät­ze gefordert.

Ins­be­son­de­re aber die schnellst­mög­li­che Absen­kung der EEG-Umla­ge, noch bes­ser die völ­li­ge Abschaf­fung, gehört mei­ner Mei­nung nun dring­lich umge­setzt. Schließ­lich soll die Ener­gie­ver­sor­gung nicht nur sicher, nach­hal­tig, und kli­ma­freund­lich, son­dern vor allem auch sozi­al ver­träg­lich und bezahl­bar sein! Zusätz­lich war es unser dama­li­ger Appell, die galop­pie­ren­de Infla­ti­on, Ein­schrän­kun­gen durch die Car­bon-Leaka­ge-Ver­ord­nung der EU sowie Anpas­sun­gen der Pend­ler­pau­scha­le vehe­ment anzugehen.

Wir brau­chen jetzt vor­ran­gig Ent­la­stung auf dem Ener­gie­markt: Zur Gewähr­lei­stung der sozia­len Sicher­heit unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger eben­so wie für die Wett­be­werbs­fä­hig­keit der baye­ri­schen Wirt­schaft. Es wird Zeit, dass die Ampel­ko­ali­ti­on end­lich ihr gro­ßes Instru­men­ta­ri­um an Maß­nah­men nutzt, um die Ener­gie­prei­se nach­hal­tig zu sen­ken. Bis­lang aber kommt auch von Wirt­schafts- und Kli­ma­schutz­mi­ni­ster Habeck wenig Neu­es. Sei­ne jüng­ste For­de­rung nach Unab­hän­gig­keit von Roh­stoff­im­por­ten haben wir FREIE WÄH­LER im Baye­ri­schen Land­tag eben­falls bereits vor Wochen mit Nach­druck thematisiert.“