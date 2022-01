Bio­n­tech-Impf­ta­ge beim BRK

Die umfang­rei­chen Kapa­zi­tä­ten des staat­li­chen Impf­an­ge­bots – in den Impf­zen­tren in Bay­reuth und Peg­nitz sowie über die mobi­len Impf­teams – machen es mitt­ler­wei­le mög­lich, auch sehr kurz­fri­stig, sogar noch am glei­chen oder näch­sten Tag, einen Impf­ter­min zu erhalten.

Im Zuge der Umver­tei­lung von Coro­na-Impf­stoff ist es dem BRK Kreis­ver­band Bay­reuth gelun­gen, aus Erlan­gen zusätz­li­che 900 Dosen des Impf­stoffs Comirn­a­ty von Bio­n­tech zu erhal­ten. Die­ses Son­der­kon­tin­gent wird noch die­se Woche, von Don­ners­tag, 20.1., bis Sonn­tag, 23.1., in den BRK-Impf­zen­tren in Bay­reuth und Peg­nitz an alle Impf­wil­li­gen ab 12 Jah­ren, auch an Per­so­nen, die das 30. Lebens­jahr bereits voll­endet haben, ver­impft. Hier­bei ist es uner­heb­lich, ob es sich um Erst‑, Zweit- oder Boo­ste­rimf­pun­gen handelt.

Impf­wil­li­ge wer­den gebe­ten, einen Ter­min über das Online-Por­tal Bay­IM­CO unter dem Link www​.impf​zen​tren​.bay​ern​.de zu buchen. Dabei ist zu beach­ten, dass die Impf­sta­tio­nen in Stadt und Land­kreis Bay­reuth sowie die Ange­bo­te der mobi­len Impf­teams alle unter „Impf­zen­trum Bay­reuth“ zusam­men­ge­fasst sind. Wenn man eine bestimm­te Impf­sta­ti­on aus­wäh­len möch­te, muss man daher zunächst „Impf­zen­trum Bay­reuth“, das Impf­zen­trum in den Bay­reu­ther Stadt­bad­turn­hal­len in der Kol­ping­stra­ße, wäh­len. Dort sind dann die ande­ren Impf­sta­tio­nen hin­ter­legt und bei der Ter­min­bu­chung auswählbar.

Es ist aber auch wei­ter­hin mög­lich, tele­fo­nisch einen Impf­ter­min zu ver­ein­ba­ren. Die Tele­fon­hot­line ist werk­tags jeweils von 8 bis 13:30 Uhr unter der Num­mer 0921 728700 erreichbar.

Wich­tig ist, zur Imp­fung ein Aus­weis­do­ku­ment und den Impf­pass dabei zu haben. Wer zuhau­se über einen Drucker ver­fügt, kann, um im Impf­zen­trum Zeit ein­zu­spa­ren, sei­nen Impf­bo­gen bereits aus­ge­füllt und aus­ge­druckt mitbringen.