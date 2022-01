Erst­mals traf sich die Wäh­ler­ge­mein­schaft Neu­ses – Bahn­hofs­sied­lung Eggols­heim und die Inter­es­sen­ge­mein­schaft „Gemein­sam für sau­be­re Luft im Reg­nitz- und Aisch­tal“ in einem gemein­sa­men Online­mee­ting, um aktu­el­le The­men zu besprechen.

Georg Pes­s­ler berich­te­te vom Ter­min im Land­rats­amt. Die­ses ver­tritt die Ansicht, dass zur­zeit kei­ne Mes­sun­gen der Staub­be­la­stung sinn­voll sei­en, weil nicht zuor­den­bar wäre, wer der Ver­ur­sa­cher der Staub­be­la­stung ist. Gleich­zei­tig wird von der Fir­ma Lia­por in Zusam­men­ar­beit mit der LGA laut Land­rats­amt viel getan, die Situa­ti­on zu ver­bes­sern und dies wol­le man nicht gefährden.

Die Bür­ger rund um das Werk erken­nen an, dass etwas getan wird, aus ihrer Sicht jedoch nicht genug oder viel­leicht auch nicht das Rich­ti­ge, da die Staub­be­la­stung sub­jek­tiv betrach­tet nicht bes­ser wur­de. Die­se Aus­sa­ge zu objek­ti­vie­ren, war das Ziel der von der CSU bean­trag­ten Mes­sun­gen an den Gemein­de­rat in Eggolsheim.

Nach­dem auch die­ser Ter­min nichts für wei­te­re Ver­bes­se­run­gen aus Sicht der bei­den Grup­pie­run­gen gebracht hat, besteht Einig­keit sich jetzt auf eine Peti­ti­on im Land­tag vorzubereiten.

Im wei­te­ren Ver­lauf wur­den auch die Zei­tungs­ar­ti­kel vom 10.11.2021 in FT und NN über die Gemein­de­rats­sit­zung dis­ku­tiert. Aus Sicht der bei­den Ver­bän­de hat Neu­ses / Bahn­hofs­sied­lung Eggols­heim alle Lasten im Zusam­men­hang mit neu­en Gewer­be­flä­chen im Markt Eggols­heim allein zu tra­gen. Die­se sind ins­be­son­de­re Luft­ver­schmut­zung durch Staub und Abga­se des über­pro­por­tio­nal wach­sen­den LKW-Ver­kehrs, Lärm durch Ver­kehr und den auf den Gewer­be­flä­chen ange­sie­del­ten Fir­men. Auf der einen Sei­te lehnt der Markt­ge­mein­de­rat die Auto­bahn­rast­stät­te wegen Flä­chen­frass ab, gleich­zei­tig soll aber eine noch viel grö­ße­re Flä­che, wie­der unmit­tel­bar an die Wohn­be­bau­ung in Neuses/​Bahnhofssiedlung Eggols­heim angren­zend, „geop­fert“ wer­den, um die Pro­jek­te in der Markt­ge­mein­de auch finan­zie­ren zu kön­nen. Bei­de Grup­pie­run­gen sind gegen eine wei­te­re Aus­wei­tung von Gewer­be­flä­chen in Neu­ses / Bahn­hofs­sied­lung Eggols­heim zum jet­zi­gen Zeit­punkt. Die Gemein­de­ver­wal­tung kann für die aktu­ell bereits bestehen­den Ver­kehrs­pro­ble­me der Orts­durch­fahrt Neu­ses noch kei­ne Lösung bie­ten. Viel­mehr deu­te sich bereits jetzt durch die kom­men­de Auto­bahn­aus­fahrt in Alten­dorf der Ver­kehrs­kol­laps für den Orts­teil Neu­ses an.

Das Jahr 2022 wird zudem für die WG Neu­ses / Bahn­hofs­sied­lung Eggols­heim mit einem Stab­wech­sel im Markt­ge­mein­de­rat in Eggols­heim begin­nen. Nach 7‑jähriger Tätig­keit im Markt­ge­mein­de­rat ver­lässt Chri­sti­an Dor­mann aus beruf­li­chen Grün­den das Gre­mi­um und ihm folgt Georg Pes­s­ler nach. Pes­s­ler bedank­te sich bei sei­nem Vor­gän­ger für sei­ne gelei­ste­te Arbeit in den letz­ten Jah­ren. Er hob vor allem das Enga­ge­ment Dor­manns im lang­jäh­ri­gen Kampf gegen Staub und die zuneh­men­de Ver­kehrs­be­la­stung des Orts­tei­les Neu­ses her­vor. Ohne den Mut und das not­wen­di­ge Stand­ver­mö­gen von Chri­sti­an Dor­mann im Som­mer die­ses Jah­res stün­de jetzt ein wei­te­res Logi­stik­zen­trum in der Bahn­hofs­sied­lung, so Pessler.

Die näch­ste Sit­zung der bei­den Ver­bän­de wird Anfang Febru­ar wie­der online stattfinden.