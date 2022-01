Die ersten Bei­trä­ge des Iwa­le­wa­hau­ses ste­hen im neu­en Online-Por­tal „Samm­lungs­gut aus kolo­nia­len Kon­tex­ten“ der Deut­schen Digi­ta­len Biblio­thek (DDB). Alle Bay­reu­ther Ein­trä­ge zei­gen Zeich­nun­gen aus den Samm­lun­gen des Iwa­le­wa­hau­ses sowie die dazu­ge­hö­ri­gen Infor­ma­tio­nen – wie z.B. die Aus­stel­lun­gen, in denen sie schon ein­mal gezeigt wur­den und wo die Kunst­wer­ke heu­te archi­viert sind.

Deutsch­land stellt sich mitt­ler­wei­le sei­ner histo­ri­schen Ver­ant­wor­tung für Samm­lungs­gut aus kolo­nia­len Kon­tex­ten. Wich­tig­ste Vor­aus­set­zung für den ver­ant­wor­tungs­vol­len Umgang mit sol­chen Samm­lun­gen und für die damit ver­bun­de­ne Auf­ar­bei­tung der Geschich­te ist dabei größt­mög­li­che Trans­pa­renz. Aus die­sem Grund hat die DDB – Deut­sche Digi­ta­le Biblio­thek Ende Novem­ber das Online-Por­tal “Samm­lungs­gut aus kolo­nia­len Kon­tex­ten“ gestar­tet. Die Daten von 23 Pilo­t­in­sti­tu­tio­nen aus Bil­dung und For­schung wur­den inner­halb der DDB online zugäng­lich gemacht.

Im Rah­men der Pilot­pha­se die­ses Pro­jekts wur­den auch 17 Bei­trä­ge aus dem Iwa­le­wa­haus an das Por­tal über­mit­telt. Alex­an­dra Kuhn­ke, Digi­tal Coör­di­na­tor am Iwa­le­wa­haus, war in Zusam­men­ar­beit mit Dr. Anke-Schü­rer-Ries, Daten­ku­ra­to­rin im Digi­tal Solu­ti­ons Team des Exzel­lenz­clu­sters Afri­ca Mul­ti­ple, und mit Unter­stüt­zung des ITS der Uni­ver­si­tät Bay­reuth für die Aus­wahl und Ein­rei­chung die­ser 17 Objek­te und ihrer Daten ver­ant­wort­lich. Die Ein­trä­ge sind nun über die Pro­jekt­sei­te inner­halb der DDB recher­chier­bar und welt­weit zugäng­lich. „Für uns im Iwa­le­wa­haus war es enorm wich­tig, Teil die­ses Pro­jek­tes zu wer­den. Es schafft nicht nur Sicht­bar­keit für die Daten­samm­lung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, son­dern zeigt auch, dass wir, wie vie­le ande­re Insti­tu­tio­nen auch, unse­re Samm­lun­gen wei­ter­hin kri­tisch auf ihren kolo­nia­len Kon­text hin unter­su­chen“, betont Dr. Ulf Vier­ke, Lei­ter des Iwalewahauses.

In den letz­ten zwei Jah­ren hat das Digi­tal Solu­ti­ons Team des Clu­sters die Ent­wick­lung der easyDB-Daten­bank an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth im Hin­blick auf die Daten­samm­lun­gen der Afri­ka­wis­sen­schaf­ten der Uni­ver­si­tät unter­stützt. Zu die­sen hete­ro­ge­nen Samm­lun­gen gehö­ren For­schungs­da­ten, die von renom­mier­ten Wissenschaftler*innen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wie dem Sozi­al­eth­no­lo­gen Prof. Dr. em. Gerd Spitt­ler und den Afri­ka­ni­sten Ernst und Ruth Dam­mann zusam­men­ge­tra­gen wor­den waren. Außer­dem ver­schie­de­ne Daten­ty­pen, dar­un­ter vie­le tau­send Fotos. „Das Digi­tal Solu­ti­ons Team des Clu­sters ist für die digi­ta­len Samm­lun­gen der Afri­ka­for­schung an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zustän­dig und wir prü­fen der­zeit, wel­che der uns zur Ver­fü­gung ste­hen­den Daten auch für die­ses Pro­jekt geeig­net sind“, erklärt Schü­rer-Ries, die sich zuvor als For­sche­rin mit dem The­ma Mis­si­ons­fo­to­gra­fie beschäf­tigt hat.

Das neue Por­tal der DDB ist Teil der „Drei-Wege-Stra­te­gie zur Erfas­sung und digi­ta­len Publi­ka­ti­on von Samm­lun­gen aus kolo­nia­len Kon­tex­ten in Deutsch­land“, um eine größt­mög­li­che Trans­pa­renz in Bezug auf Samm­lun­gen aus kolo­nia­len Kon­tex­ten zu ermög­li­chen. Zum Start sind rund 8.000 Ein­trä­ge zu Samm­lungs­ob­jek­ten aus 23 Insti­tu­tio­nen in deut­scher und eng­li­scher Spra­che zu fin­den, wobei die Infor­ma­tio­nen zunächst nur in deut­scher Spra­che ver­füg­bar sind. Zu einem spä­te­ren Zeit­punkt wer­den die Daten im Por­tal auch in ande­ren Spra­chen zugäng­lich gemacht, und Daten wei­te­rer Insti­tu­tio­nen und Objek­te wer­den suk­zes­si­ve online gestellt.

Das Online-Por­tal „Samm­lungs­gut aus kolo­nia­len Kon­tex­ten“ der DDB ist hier zu fin­den: ccc​.deut​sche​-digi​ta​le​-biblio​thek​.de.