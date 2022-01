Zum zwei­ten Mal in der aktu­el­len Sai­son trifft man am heu­ti­gen Diens­tag um 20.00 Uhr auf den ESV Kauf­beu­ren. Die bis­lang ein­zi­ge Par­tie Mit­te Okto­ber im Bay­reu­ther Tiger­kä­fig gab man knapp mit 1:2 an die Gäste.

Mit drei Par­tien mehr als die Bay­reu­ther und mit bis­lang 42 erspiel­ten Punk­ten fin­den sich die All­gäu­er der­zeit auf dem 10. Tabel­len­rang wieder.

John Lam­mers und Tyler Spur­ge­on sind mit jeweils 17 Ein­schüs­sen die Top­tor­jä­ger und besten Scorer der All­gäu­er, auf wel­che Sami Blom­q­vist folgt, der sei­ne bereits sech­ste Sai­son im Tri­kot des ESVK absolviert.

Vom vier­ten Kon­tin­gent­spie­ler Bran­den Gracel, der eben­so wie sei­ne Kol­le­gen bereits im Vor­jahr für Kauf­beu­ren aufs Eis ging, hat man sich kürz­lich getrennt. Zudem ver­ließ mit Sören Sturm der punkt­be­ste Ver­tei­di­ger das Team um ein neu­es Enga­ge­ment in der Ober­li­ga anzu­neh­men. Sei­ne zwölf­te Sai­son im All­gäu spielt Goa­lie Ste­fan Vajs, der den Groß­teil der Spie­le absol­viert. Unter­stüt­zung erhält er von Maxi­mi­li­an Mei­er – dem Bru­der des Bay­reu­ther Angrei­fers – der bis­lang neun Ein­sät­ze bekam und hier sogar die etwas bes­se­ren Fang­quo­te auf­wei­sen kann.

Mit 14,2% im Power­play und 71,4% Erfolgs­quo­te im Penal­ty-Kil­ling stellt man bei den Spe­cial­teams jeweils das Schluss­licht im Liga­ver­gleich, gehört mit 7,21 Minu­ten im Schnitt pro Spiel zu den fair­sten Teams der Liga, liegt hier kurz vor den Tigers.

Im Lager der Tigers wird man vor­aus­sicht­lich mit dem glei­chen Kader an den Start gehen, der schon in Weiß­was­ser auf­ge­lau­fen ist. Ledig­lich bei Lub­or Poko­vic besteht, so wie sich die Situa­ti­on der­zeit dar­stellt, die Chan­ce auf einen Einsatz.